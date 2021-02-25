54歲香港女星鄧萃雯早年被封「翁美玲接班人」、「最佳古裝美人」，2011年她接演李晟、張睿版本的《新還珠格格》，演出「皇后」一角走紅。昨(24日)深夜她曝因自己亂拔手指倒刺，導致發腫疼痛進了急診室，幸好有好友沈芷凝陪伴，她也打趣自嘲整個過程「好像在產房生小孩似的」。

生活中許多小事若不加注意恐釀成大禍，去年錦雯透露因70歲母親太節省常吃隔夜菜，忽略菜餚早已變質酸掉，導致食物中毒送醫，確診罹患腹膜炎還差點引起敗血症，幸好最後沒事。鄧萃雯昨晚也分享自己遇到誇張案例，透露因自己指甲附近倒刺亂拔，最後竟然發炎進了手術房。

鄧萃雯手指受傷送急診。（圖／翻攝自鄧萃雯微博）

鄧萃雯昨晚寫下：「從小到大經歷什麼困難、挫折，甚至動手術住院都是單人匹馬面對的，昨天在我咬實牙根忍痛的時候，她（沈芷凝）主動來握著我的手給我支持，過程中除了窩心，還忽然覺得自己好像在產房生小孩似的」，最後更補充：「如果你們『不幸』指甲有倒刺的時候，千萬不要隨意拔除甚至用牙咬，而是要找指甲剪消毒以後小心剪掉」，哀怨就是因此不注意，小傷變大傷。

鄧萃雯曬手術噴血照。（圖／中時資料照片；翻攝自鄧萃雯微博）

鄧萃雯曬出自己手指在手術台上噴血照片，自嘲：「生倒刺都可演變成入醫院動手術」、「任何病患都不要延誤治療」，網友回應：「建議傷口不要包的太嚴，要透氣」、「驚，生倒刺不處理好都會有危險的啊」、「想要心疼一下你來著，但是你用生小孩做比喻的話…對不起笑場了」、「好心疼，我的天，阿鄧鄧你小心些」。

鄧萃雯發文。（圖／翻攝自鄧萃雯微博）

而鄧萃雯2019年曾鬧出烏龍出櫃緋聞，她和「新加坡國寶」歌手陳潔儀在網上分享濕吻照，當時陳潔儀前一年才宣布跟金融業老公離婚，引來網上揣測「好閨密升格情人」，陳潔儀傻眼否認，鄧萃雯則澄清「還是喜歡men」，笑說：「明白優質男友不好找，大家可能是太替我擔心了，其實吃瓜的和關心我的都大可放心，我和Kit（陳潔儀）都有天父的愛而且活得非常充實，完全不愁寂寞呢」。

(中時新聞網)