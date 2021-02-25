去年剛拿到美聯MVP的白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）缺席春訓，根據白襪總管漢恩(Rick Hahn)透露，阿布瑞尤確診新冠肺炎，不過毫無症狀，甚至檢驗出體內已有抗體，將暫時隔離等待檢測好轉。此外紅雀投手米勒(Andrew Miller)同樣也確診。

白襪總管漢恩在一份聲明中強調阿布瑞尤「完全無症狀」，甚至還檢驗出體內已經有新冠肺炎的抗體，而阿布瑞尤則認為自己可能在1月份就受到感染，不過症狀相當輕微。

漢恩表示，「除了有點沮喪以外，阿布瑞尤一切感覺良好，並跟大家一樣期待不久的將來能回到球隊。」球團表示阿布瑞尤最快週五能歸隊，最晚也許下周一就能重返春訓。

此外紅雀投手米勒也自曝在休賽季曾經確診，在回到球隊前10天檢測還呈現陽性，於自家隔離後檢測正常才延後報到，米勒表示自己唯一的症狀是失去一段時間的嗅覺，「我想我真的很幸運，但我不知怎麼受到感染的，幸好家人和周遭朋友目前都很健康。」

(中時 )