林佳龍與楊鎮浯在合攏的大金邊橋P50至P51上構節塊工區，聯手砌上最後一塊混凝土，進行溼接縫抹平工程施作。（縣府提供）

林佳龍與楊鎮浯在橋面合影和自拍，留下這項新建工程歷史性的照片之一。（縣府提供）

林佳龍與楊鎮浯見證合攏工程，一起為施工團隊加油打氣。（縣府提供）

銜接大、小金門，國內最具挑戰性的橋梁工程「金門大橋」今天完成合攏大金端邊橋上構節塊，並進入深槽區主橋橋塔施工階段，整體工程進度已達87％。交通部長林佳龍、金門縣長楊鎮浯現場見證重要里程，期許施工團隊加快腳步，力拼在年底如期如質完工，並在明年順利通車。

林佳龍與楊鎮浯在合攏的大金邊橋P50至P51上構節塊工區，聯手砌上最後一塊混凝土，進行溼接縫工程施作，象徵金門大橋從今天起邁向新的里程碑。2人還開心在橋面合影和自拍，留下這項新建工程歷史性的照片之一。

林佳龍表示，他剛接任交通部長時的進度還不到3成，2年來從最艱難的地方一路走來，看著它「一暝大一寸」，「一天大一公尺」，年底前完工已是指日可待的事，但仍希望施工團隊要做到安全第一。

林佳龍表示，在進入合攏工程後，大、小金門看起來幾乎都已經連在一起，在施工期間有說不完的故事，蔡英文總統和蘇貞昌院長都非常關心，他返台後一定會馬上轉告最新進度，未來也會在楊縣長特別提到「七分觀光，三分交通」的原則下，做好相關的規畫工作。

縣府說明，銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元，在2011年由馬英九總統主持動工典禮的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，其中約4.7公里位於海上，海域水深最高達23公尺，地底下是特有的堅硬花崗岩，施工過程極為艱鉅。

縣府指出，最新截至2021年2月20日，預定工程進度90.57％，實際工程進度87.07％，僅微幅落後3.50％。目前全力推展深槽區墩柱、橋塔施工與上構節塊生產及吊裝作業，縣府與代辦機關交通部高速公路局持續督促廠商加快進行，並注重品質及施工安全，推動金門大橋早日完工。

(中時 )