央行主導超低利率環境，2020六都建物買賣棟數創7年新高，多數都會區房價攀上新高；在此同時，今年1月出生數跌破萬人，寫下新低。面對人口「生不如死」，主導人口問題的最高主管機關國發會今出席立法院公聽會，重申政府已降低育兒費、擴大津貼條件；對立委呼籲訂定專法，則明確表態沒意願；有關對年輕世代「房子孩子二選一」的現況，則未說明。

中央銀行在去年上半年宣布降息，創造出超低利率；內政部次長花敬群接著喊出打房非常不正義，政府帶頭為房市、投資客注下強心針。

根據由前北市副市長張金鶚帶領開發的好時價房價指數顯示，過去1年，全台各縣市房價全面上漲，台中、台南、新竹年漲幅都達6％以上；信義房價指數也顯示，第四季全國都會區房價年漲6.5％。具體而言，若以總價千萬、相同條件物件來說，房價在短短1年間已增加65萬，比月薪4、5萬的上班族辛苦1整年所賺薪資更高。

隨房價走高，帶動台灣「少子化」問題更趨惡化。根據內政部最新人口統計數據顯示，今年1月份出生人數為9601人，年減 23.25％，跌破萬人創新低；死亡數則為 16332人，年增11.31％，意味台灣人口已確定進入「生不如死」。

面對少子化問題，民進黨立委邱志偉今邀集行政部門召開公聽會，但有關於高房價衍生出「不敢生」的現況，會中並未觸及。

邱志偉表示，出生率逐年探底已是國安危機，政府要鼓勵年輕人生育，就要打造良好就業環境、提高基本工資，並廣設托嬰中心，讓年輕人無後顧之憂；為此，他也將促成提出《少子化專法》因應。

但根據立法院法制局今年1月提出的調研指出，衛福部於2017年4月成立「少子化辦公室」後，僅開1次會即告停擺。

立法院調研指出，少子化已是系統性問題，但我國對此問題，乃是由各機關各自為政，缺乏整合性規劃及監督，頭痛醫頭、脚痛醫脚，才導致成效不彰。建議由行政院主導成立跨部會的「少子化政策小組」，系統性規劃、督導。

該調研指出，台灣少子化已比日本更嚴峻，應採取更強力的政策作為，建議比照日本「少子化社會對策基本法」制定專法，並據以規範中央、地方、企業就少子化問題應負的權責，才可能有效解決問題。

作為主導國家人口政策的國發會，今代表出席公聽會的社發處處長張富林，對於訂定專法一事，及設置跨部會的「少子化政策小組」，明確表達國發會並無意願，並強調循現有機制推動即可解決。

張富林強調，為達到「生生不息」的施政主軸，政府已擴大育兒津貼補助條件及額度，從每月2500元逐步提高至5000元；托育補助則從3000至6000元，逐步調高至5500至8500元。同時，也降低幼兒園就學妹用，讓家長每月負擔學費從2500至4500元，逐步降至1000至3000元。此外，也已鼓勵公部門、企業提供托兒服務。

對此，邱志偉指出，面對少子化問題日益嚴峻，台灣有必要制定專法，明確制定行政部門及民間企業的權責，預計最快本會期就會提出草案。

(中時 )