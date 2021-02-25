偏鄉地區醫師招募不易，根據健保署統計，目前內科、眼科、復健科是職缺最多的科別。為保障偏鄉居民的就醫權益，健保署繼在花東地區推動試辦後，建置出「全國偏鄉醫師人力需求平台」，今起上線，讓偏鄉地區的醫師職缺一覽無遺，有熱情的醫師也能藉由該平台獲取職缺、交通、住宿等資訊。

花東地區曾經一度出現334個醫師職缺，健保署推動試辦計畫後，協助131個職缺媒合成功，其中玉里慈濟110人、花蓮慈濟7人、部立台東醫院7人、關山慈濟7人，但健保署長李伯璋說，這些媒合成功的案例並非全是健保署功勞，鄰近的醫院有時候都會互相支援，解決人力荒。

為促使全體國民獲得適當的醫療照護，特別是偏鄉居民的健康，健保署貫徹行政院「精進健保資源配置」、衛福部「落實偏鄉離島醫療在地化」的施政計畫，在全球資訊網／主題專區建置「全國偏鄉醫師人力需求平台」，讓有意願到偏鄉離島地區服務的醫師查詢各偏鄉離島地區的服務缺口，進而與院所窗口直接接洽。

健保署主動蒐集了全國偏鄉60個地區的旅遊景點、交通資訊、美食地圖及住宿推薦，只要進入網頁，就能掌握各偏鄉的職缺，包括是專任或兼任、有無住宿、怎麼前往等。目前已有29家醫院公告174個職缺，服務地區遍及宜蘭縣、南投縣、嘉義縣、花蓮縣、屏東縣、臺東縣、金門縣及澎湖縣。

根據統計，目前174的職缺中，最缺人的科別是內科，共佔39個缺，其次是22個缺的眼科、10個缺的復健科、9個缺的牙科及急診科、8個缺的神經科及骨科等。李伯璋歡迎有熱情的醫師到偏鄉服務，若年輕醫師基於家庭、孩子的就學因素比較難去，也歡迎退休的醫師進入偏鄉服務大眾。

曾至花蓮縣玉里鎮支援的慈濟醫院小兒科醫師秦家翊表示，幫助偏鄉兒童一直是他人生目標之一。在學長邀約下，秦醫師每周在玉里慈濟醫院看診，不僅幫忙看來診的病童，當地的校護也主動帶著有心雜音、心電圖異常或胸痛的孩童來找他，校護曾高興地說「幸好你願意來玉里看診，讓我們不需要再花費3個多小時的車程，往返花蓮帶孩童去檢查。」。秦醫師說，能直接幫助這些偏鄉、弱勢家庭的小孩，讓他們有機會獲得跟都會區一樣的醫療且不再拖延，這是他會繼續努力與堅持的目標。

(中時 )