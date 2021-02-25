美系外資針對DRAM、NAND等半導體產業出具最新報告，看好市場需求強勁，漲價潮效益可期，將群聯(8299)、南亞科(2408)、華邦電(2344)以及旺宏(2337)維持加碼評等，目標價分別為508元、114元、40元以及60元。

美系外資表示，DRAM現貨價格年初至今上漲約75%。這是由主要DRAM驅動的海力士、三星的晶圓廠減少低密度專用DRAM的產能，帶動南亞科、華邦電受惠，主要就是電視、網路終端市場的主要DRAM供應商，大陸DRAM供應商仍受大陸國內渠道的限制，導致質量不穩定，至於PC市場，現在確實看到了過去一個月對DRAM更積極的採購，大多數PC品牌可能將零件採購放在上半年，這也有利於南亞科的PC相關業務。

美系外資表示，NAND今年上半年價格遠好於預期，儘管先前對於2021年NAND晶圓價格持負面態度，主要因為產業供過於求，但因NB需求強勁、智慧型手機的投入，加上低庫存水平和即將到來的數據中心需求，使得NAND價格在上半年保持穩定，現在預計NAND晶圓價格在第一季和第二季將持續穩定，至於NAND控制器IC，其於2020年11月轉向賣方市場，而群聯在2020年11月和2021年1月提高控制器IC的平均售價，且不排除在3月底、4月初再次提高平均售價， NAND控制器IC依舊處於賣方市場。美系外資表示，德州暴風雪使得英飛凌奧斯汀晶圓廠出現短缺問題，甚至出現進一步的供應減少，將有利於第二季度NOR合約定價趨勢，也看到NOR和SLC NAND更大的定價能力將持續到第二季度，預計潛在增長空間為10%以上。

整體來說，美系外資將群聯(8299)、南亞科(2408)、華邦電(2344)以及旺宏(2337)維持加碼評等，目標價分別為508元、114元、40元以及60元。

(時報資訊)