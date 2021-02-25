一波突如其來的疫情，為你我熟悉的日常帶來巨變。不僅人們的生活型態迎接疫後新常態，企業也在大環境的改變下積極擁抱數位轉型。三星今（25）日特別針對B2B市場的佈局以及2020年的成績單進行分享，揭曉了三星在企業商用解決方案的成果。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮今日分享到，2020年因為5G快速發展、零接觸商機、大量資訊裝置的需求，以及對資安的重視等四大因素，推動企業加速數位轉型。他進一步指出，以三星B2B商用部門的角度來看，因零接觸商機、遠距教學、製造業移轉回台灣而生的各樣需求，發現零售業、教育相關產業、製造業在數位轉型上有明顯、迫切的需求。而商用顯示器部門，則是發現中小企業也因為零接觸商機下對於視訊會議需求大增，流通產業(零售業)則是減緩部署大型戶外顯示器的需求，轉向較為小型的零售店面的顯示器部署，同樣展現了數位轉型上的動能。

李元榮分享，Samsung Knox企業行動化解決方案的主要特色有四，可提供(1)Knox Mobile Enrollmanet：企業或是學校可以管理、部署大量行動設備，並管理應用程式的黑、白名單（哪些可以安裝、哪些時段可以使用等等）；(2)Knox Platform for Eeterprise ：可以提供包含電子圍籬的功能，例如在特定廠區不能連網；或是拍照不落地的功能，可限制照片只會回到企業雲端儲存。(3)Knox Manage；(4)Knox EFOTA：則可針對多台裝置應用程式、系統統一可快速升級等服務。

三星商用事業部除了Samsung Knox行動裝置商用部門之外，也包含MagicINFO商用顯示器部門。過往傳統企業使用的都是傳統戶外燈箱，燈管、燈板需要更新時都曠日費時。而MagicINFO商用顯示器解決方案，則不僅可提供商用顯示器、拼接電視牆等硬體服務，還可提供內容管理（排版、廣告內容製作）、設備管理（設定開機時間、關機時間）、資料收集等三大功能。

基於今日三星的分享，三星也特別公開了他們與台灣麥當勞之間的合作。如今你走入麥當勞，都可以看見點餐櫃台上方的菜單顯示螢幕，即是三星商用事業部與麥當勞之間合作的成果。三星指出，透過MagicINFO商用顯示器解決方案，當麥當勞需要在每一天特定時段更新菜單（例如早餐、晚餐）時，透過MagicINFO商用顯示器解決方案即可排程更新，400多家分店的顯示器可一次更新，節省過往更新看板的大量人力與時間，效率大幅提升；且依據麥當勞的規劃，唯有在點餐櫃檯上方的顯示器需要展示菜單；MagicINFO商用顯示器解決方案可以協助在其餘位置的顯示器用來顯示推播廣告（非菜單），滿足店內不同位置的顯示需求。

三星指出，在2020年商用事業部業績表現亮眼，商用事業部的行動通訊事業營收年增20%；其中軟體解決方案Samsung Knox顯著提升比前年提升近7成；商用顯示器則是呈現近8成成長。展望2021年，三星指出2020年5G開台之後，在5G帶動下，在今年的成長將會因為智慧工廠、遠端會議、智慧檢修等需求，持續帶動成長，期許在商用事業的行動通訊部門期待維持雙位數成長，而商用顯示器部門則預計可以維持與2020年一樣的成長幅度。

三星也指出MagicINFO商用解決方案部門，今年將會推出軟體雲端方案。三星發現過往企業若要開始數位轉型，都面臨需要自建伺服器、機房、大量人力需求的投資，對於企業來說負擔頗巨；而MagicINFO的軟體雲端服務則是將提供企業依照己身需求選擇，三星方面會將伺服器等都建置好，企業只需要連網就可以派播，不需要負擔龐大的人事費，快速迎向數位轉型。此外三星也將提供線上、線下下諮詢服務，協助有需要的企業可以快速融入到這套系統，將商機最大化。

(科技)