【政新鮮】陳柏惟被提罷免竟稱「與有榮焉」 刪Q總部嗆：不要臉天下無敵

繼民進黨桃園市議員王浩宇、無黨籍高雄市議員黃捷罷免案後，基進黨立委陳柏惟成下一個罷免目標。「刪Q總部」在網路上公開召募3大類型行動志工，分別是連署站定期輪班志工、罷免行動宣傳志工、連署書代收志工，條件不限經驗、年齡也不限區域，最大的亮點是本召募「保證非詐騙」，盼所有支持「刪Q」行動的人都能放心、踴躍報名。

臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」24日發文，公布刪Q行動志工召募資訊，表示前段時間他們成功挺過第一階段的提案，衷心感謝大家熱情參與、支持；接下來進入第二階段需要更多朋友加入跟他們一同努力，懇請大家逗相報助罷免陳柏惟一臂之力。

「罷免陳柏惟」專頁指出，目前主要需要3種類型的志工：連署站定期輪班志工（協助連署站日常庶務行政工作）、罷免行動宣傳志工（上街發放文宣、宣揚罷免理念）、連署書代收志工（協助收發罷免連署書）。這些志工都不限經驗、年齡與區域，最重要的是他們「保證非詐騙」，並特別在附圖中強調「放心！不是詐騙！」呼籲所有相同理念者，都能放下心防一起投入罷免推動工作。

此文一出，網友紛紛留言：「祝你們成功！讓鳳山人知道你們的水準是比南部人高的！」「罷免的路真的很漫長，又很煎熬！前面的幾個例子就是借鏡，感謝前面罷免案的所有志工團」、「連署書志工要過濾要求一下，個資不能濫用，某連署站收了1萬多份，至今不知去向」、「這個3Q台中的事不做！靠仇中和畫唬爛挺高聲量！台中不要這種只會做秀不做事的萊委！」

(中時新聞網)