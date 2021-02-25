王維中在味全龍自辦熱身賽中先發迎戰中信兄弟，投3局僅花28球就讓對手九上九下，沒被敲任何安打，且第3局還一度僅花4球就讓兄弟3打者出局，用球數相當精簡，且最快球速來到152公里，投滿目標3局王維中便退場，還在場邊牛棚練投，以補滿用球數。

此戰面對中信兄弟1.5軍陣容，王維中投起來相當有自信，面對打者皆以最有自信的速球為主，轉播單位測到最快球速152公里，用28球讓兄弟打者出局如風，其中19球為好球。

其中第3局王維中面對兄弟打者林志綱、林吳晉瑋、劉貴元，僅花4球就分別讓對手以游擊滾地球、一壘平飛球、二壘滾地球出局。丟完教練團規定局數後王維中便退場，不過仍在場邊牛棚練投以補滿用球數，還差點被為了躲避接界外飛球的兄弟外野手，差點在牛棚區跌倒，露出靦腆微笑。

王維中上一次先發是21日，先發2局僅用19球，同樣沒讓對手敲任何安打，最快球速149公里，總計自辦熱身賽丟2場、共5局，對手都沒能站上壘包。

不過由於龍隊打者也沒能從兄弟先發投手林晨樺手中取得優勢，3局結束兩隊仍以0比0戰成平手。

(中時 )