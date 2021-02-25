四尺八分線及十一張圳排水斷面不足，立委楊瓊瓔（右三）極力爭取8600萬元改善經費。（王文吉攝）

台中市潭子區雅豐街、大豐路一帶常因豪大雨造成淹水，中央、地方相關單位25日到場現勘，立委楊瓊瓔極力爭取8600萬元進行四尺八分線及十一張圳排水改善工程，營建署下水道工程處中區分處同意補助4680萬元，預定今年辦理規劃設計，明年起逐步施工。

潭子區雅豐街、大豐路一帶，過去常因豪大雨造成淹水，周邊大豐里、東寶里、大富里水深一度及腰。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取四尺八分線及十一張圳排水改善工程，25日邀集營建署下水道工程處中區分處、台中市水利局、建設局、農田水利署台中管理處等現勘。

台中市水利局副總工程師盧宜豐指出，四尺八分線及十一張圳因排水斷面不足，常造成大豐、東寶和大富等里瓶頸段淹水。為有效改善淹水問題，水利局提報「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」。

其中四尺八分線將辦理雅豐街路橋改建、道路側溝改善、護岸加高等，經費約2600萬元，由水利局及建設局籌措。另十一張圳排水改善工程包括大豐路無名橋改建、新建固床工及水閘門、單岸拓寬改善等，經費約6000萬元，獲營建署下水道工程處中區分處補助4680萬元。

賴朝國期望改善工程可以快速排水，減少水漫流至雅豐街、大豐路、崇德路周邊巷道。大豐里長廖張玉梅強調，雅豐街附近至十一張圳地勢較低，加上道路側溝排水不佳，雅豐街潭1幹線未施作雨水下水道，逢大雨經常淹水，希望此次中央及市府合作，有效改善淹水之苦。

楊瓊瓔進一步表示，「潭子區四尺八分線及十一張圳排水改善工程」，也增設智慧化系統遠端遙控電動水門，結合水位計、CCTV設備及水務局水情資訊系統，即時掌握防汛情資，有效節省人力並提升人員安全性。

(中時 )