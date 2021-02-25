永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計2/10至2/16春節連假期間台北市各社區的點閱數，篩選出金牛年春節連假北市十大熱門點閱社區。

中山區「Ｉ-MORE新生代」奪冠 「成功國宅」、「大直美堤花園」居二、三名

春節期間點閱率奪冠的社區為中山區的「Ｉ-MORE新生代」，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，該社區位於林森北路上，生活機能豐富，不僅周邊有頂好、寶雅及全聯等超市，距離晴光商圈也十分接近，可說是食衣住行樣樣具備。而交通方面則鄰近中山國小捷運站，周邊新生北路、民權西路及中山北路公車路線多元且班次密集，南來北往都十分方便。更重要的是，該社區以小坪數的套房為主，平均總價約為951萬，是相當親民的價格，非常適合小資族購屋。

排名第二的社區是位於大安區的「成功國宅」，謝志傑說明，成功國宅一直都是台北市的熱門物件，主要是因為其位於台北市的精華地段，但平均單價僅每坪約70.9萬，平均總價約為2337萬元，較周邊的住宅價格親民不少。此外還有鄰近科技大樓捷運站、生活機能優良，生活上的需求大部分都可以在社區內解決、還有花園中庭甚至社區是活動課程等優勢，相當受到退休族群的青睞。

排名第三社區的則是前身為基河國宅二期的「大直美堤花園」，謝志傑表示，大直美堤花園同樣是北市熱門社區的常客，其位於大直重劃區中，周邊豪宅與國際飯店林立，且鄰近美麗華百樂園、ATT 4 Recharge及家樂福，還有河濱公園供民眾散步休憩，居住環境及生活機能都相當優秀，以平均單價在56.6萬元來說相當實惠，是許多換屋族的首選。

文山區受矚目！「國賓伊頓」、「愛眉山莊」、「世界山莊」及「極美山莊」進榜

文山區屬於台北市的蛋白區，環境清幽且是傳統的文教區，居住品質十分優良，此次包辦了春節連假北市十大熱門點閱社區的其中四名，分別是「國賓伊頓」、「愛眉山莊」、「世界山莊」及「極美山莊」。謝志傑說明，此次文山區入選前十名的社區平均單價多在4、5字頭，產品也相當多元，有中小坪數為主的「愛眉山莊」，同時也有大坪數豪宅「世界山莊」，無論是資金有限的小資族，或是需求大空間的換屋族，都可以在此區找到理想又實惠的物件。此外，值得注意的是，捷運南環段預計將於今年開始動工，未來通車後勢必能夠提升文山區的交通機能，周邊的房產也有增值的空間，因此，文山區除了自住需求外，也是置產的好選擇之一。

最後，謝志傑補充，觀察此次十大熱門點閱社區，除了位於精華地段的國宅產品以外，其餘價格多位於4、5字頭，可以看出民眾點閱的大多以價格較為親民的社區為主，顯示剛性需求的民眾並不受「打炒房」政策影響，今年看屋的意願仍是存在，建議有購屋需求的民眾，年後就可以出門實際賞屋，較能感受房屋的實際空間及周邊環境，並多看看多比較，才能早日尋得理想的好屋。

資料來源：實價登錄資料、永慶房仲網網路物件點閱資料；永慶房產集團彙整。

(中時新聞網)