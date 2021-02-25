兆豐金(2886)旗下兆豐銀行新南向拓點持續開花結果，繼今年1月7日緬甸仰光分行開業之後，柬埔寨金邊桑園支行於2021年2月24日正式開業，為新南向放款續添動能。

兆豐銀行進入柬國市場已近10年且耕耘有成，金邊分行2020年獲利於兆豐海外據點中排名第2，獲利較2019年大幅成長逾4成，此次增設桑園支行之後，於當地共有5個據點。考量柬國政治穩定，經濟蓬勃發展，投資環境具發展潛力，加上當地通行貨幣為柬幣及美金並行，貨幣相較鄰近國家穩定，利差也高，此次增設據點，擴大規模，希望能深耕生根、永續經營。金邊桑園地區未來將有日商大型商場AEON MALL落成，金邊機場亦可望遷址該區，加上多個交通要道於該區交會，人流及車流匯聚下，商業機能趨強，兆豐銀行於此地設點便是著眼於未來的發展潛力。

在政府推動新南向政策下，兆豐銀行新南向業務市佔率穩居國銀之冠，2020年澳洲3家分行獲利合計大幅成長近3成，越南胡志明市分行亦成長超過1成，與柬埔寨金邊分行同為新南向獲利重要動能。

兆豐銀行除了在泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共擁有20個據點外，印尼雅加達代表處及越南海防代表處籌設當中，海外拓點腳步不受疫情干擾，積極串聯各國據點，掌握台商產業鏈南移商機，增添獲利引擎，持續朝亞洲最佳區域銀行的目標邁進。

(時報資訊)