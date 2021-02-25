研調機構TrendForce表示，因整體市場產能受限，server DRAM(伺服器 DRAM)第二季合約價漲幅將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%，預計需求將延燒至第三季，server DRAM全年有機會上漲超過四成。

TrendForce旗下半導體研究處調查，自2020年第三季至今，server DRAM產能比重已降至三成左右。此外，今年第一季消費性終端產品的需求動能未見趨緩，故原廠延續去年產能規劃，然第二季為傳統server整機出貨旺季，預期server DRAM需求將於第二季逐漸走強，進而使原廠在server DRAM的報價上更積極，預估第二季合約價將從原先8~13%的漲幅調升為10~15%，不排除部分交易漲幅達兩成。

server DRAM今年上半年看逐季調升，對南亞科(2408)等業者有利。

觀察市場需求，記憶體價格在去年底落底後，買方庫存壓力與供過於求的市況已逐漸恢復平穩；隨著價格逼近歷史低點，買方採購意願亦逐漸由被動轉為積極，此外，疫情使得新生活常態的雲動能持續，資料中心需求在今年第一季後陸續增溫，且此需求力道將延續至下半年，進而挹注整體server市場的成長動能。

從供給面來看，今年DRAM原廠在擴廠計畫相對保守，加上DRAM市場的寡占格局，促使原廠在產能規劃均以獲利為優先考量。回顧2020年，在遠距辦公與教育的需求推動之下，原廠已重新調整產能配比，於第三季將產能調整為優先滿足智慧型手機與筆電的強勁需求，收斂server DRAM比重。

整體而言，TrendForce認為第一季平均合約價將較2020年第四季上揚約8%，且預期第一季將出現3~4%的月均漲幅，不排除未來在季度議價的框架下，每月價格仍有小幅上調的可能性。展望未來，TrendForce表示server DRAM需求將持續暢旺至第三季，尤其伴隨著企業工作典範轉移與地緣政治的不確定性，皆將持續驅動server出貨動能，預期server DRAM合約價今年累積漲幅可望達四成以上。

(時報資訊)