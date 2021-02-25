浩鼎生技（4174）五名經理人被控涉內線交易案，五年來歷經一、二審均宣判無罪，高檢署決定不上訴，全案無罪定讞。浩鼎25日再度發表聲明，感謝士林地院及臺灣高等法院經長期審理，做出客觀、公正的無罪判決，並對檢方體察被告本無違法事實，尊重判決的理智決定，致上最高敬意和謝意。

浩鼎強調，此起官司五年來雖讓當事人、公司、員工和投資人承受許多委屈和打擊，生技產業亦一度失卻社會信心，發展受阻；如今痛定思痛，希望大家都能從中學習，不再重蹈覆轍；浩鼎也要盡速翻過這一頁，堅定邁開大步前進。

被視為生技新藥產業最大浩劫的浩鼎解盲案，2016年2月21日公告抗乳癌治療性疫苗「OBI-822」解盲失敗結果，引起一連串風暴，不僅產業市值縮水2千億，且還引爆的人才斷鏈、技轉案停滯、投資氣氛改變和點燃下市潮等骨牌效應，涉案的前中研院院長翁啟惠更與諾貝爾獎擦身而過，如今隨著翁啟惠貪污案無罪定讞，浩鼎董事長張念慈等5位高階經理人的內線也宣判無罪下，業界認為，將可讓生技產業回歸常軌。

台灣研發型生技新藥發展協會理事長鴻仁表示，浩鼎的乳癌新藥OBI-822是第一個完全由國人主導的新藥三期大型 臨床試驗；在該試驗解盲前，國人多數對雙盲、解盲不是前所未聞， 就是一知半解；而浩鼎解盲失利所以形成風暴，正是出於此一國人對生技的專業知識落差。

所幸，經五年來司法人員鍥而不捨、抽絲剝繭的努力，終於讓浩鼎解盲的真相部分還原；除了還給當事人和公司清白之外，無論生技業 、社會大眾、甚或檢調人員，都應從浩鼎案學到嚴肅的一課。

(工商 )