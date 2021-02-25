紐籍機師確診引發社區感染後，中央流行疫情指揮中心加強機組員檢疫措施，要求必須進行7天居家檢疫才能進入7天自主健康管理。航空公司表示7+7的防疫措施導致人力調度有困難，民航局也盼指揮中心鬆綁規定。對此，指揮官陳時中表示，會考慮把7+7的規範放寬為5+9，意即機組員檢疫時間有望從7天縮短至5天，並實施9天自主健康管理，方案最快下周出爐。

過去最早的規定，貨機機組員必須進行3天居家檢疫，剩下的11天為自主健康管理；客機機組員則必須進行5天居家檢疫，剩下的9天為自主健康管理。機組員必須完成3、5天的檢疫，才能執勤。

紐西蘭機師確診後，引發航空器感染、社區感染，之所以能與女性友人在社區趴趴走，原因就是檢疫時間太短。為此，指揮中心將機組員的檢疫時間拉長至7天，同時要求機組員搭配7天的加強版自主健康管理，期間禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須戴口罩、且詳實記錄行程及接觸人士等。

近期民航局透露，希望機組員7天檢疫、7天自主健康管理的管制能夠鬆綁。航空公司也表示，檢疫時間加強已經導致人力調度出現問題。對此，陳時中表示，目前未遵守規定的機組員共有9例，其中2例調查中，7例是航空公司自行通報。

陳時中表示，有請民航局釐清責任和管理辦法，該辦法已經送入指揮中心，正在研議情況要怎麼樣。指揮中心初步認為，航空公司自行通報顯示我們有盡責，若有盡責，會考慮把檢疫時間縮短，從7+7的規範改為5+9的規範，方案最快下周出爐。發言人莊人祥補充說明，5+9的規範為5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。

(中時 )