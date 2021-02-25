據美國國家廣播公司報導，美國農業部食品安全檢疫處（Food Safety and Inspection Service, FSIS）22日宣布發現大陸名揚火鍋底料中的10萬磅的牛油是從大陸非法進口，並稱這種成分合理可能會導致嚴重與負面的健康後果、甚至死亡，已下令回收並要求零售與餐廳業者丟掉或辦理退款。

報導引述美國農業部（USDA）官網指出，由於大陸並非美方認定的牛肉生產國，其牛油沒有經過FSIS的複檢。而加州貿易公司GLG Trading在檢驗時，發現名揚火鍋底料的中辣、微辣與特辣等3種口味產品中含有牛油成分，FSIS表示該產品上沒有聯邦檢驗標誌。GLG Trading將負責回收9萬6810磅火鍋底料。

報導稱，目前沒有食用後引發不適的消息傳出，不過FSIS表示，有這種產品的人應丟棄，或辦理退貨退費。目前這些產品已被運至亞利桑那州、加州、夏威夷州、內華達州、紐約州與德州的零售業者與餐廳。

USDA在官網指出此次的火鍋底料回收是最為嚴重的一級回收，意味該牛油「將導致危害健康的情況，使用此產品有合理可能性會導致嚴重與負面的健康後果，甚至是死亡」。

(中時新聞網)