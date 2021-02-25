心路基金會每年都會辦理「好天天齊步走」，至今已逾10年，邀請民眾認識心智障礙者，但去年遇到新冠肺炎疫情停辦，今年則改為「線上健走」活動，邀請民眾一同參與。

心路基金會舉辦的「好天天齊步走」活動，每年吸引近5000名民眾參加，陪伴障礙者家庭走出戶外，實互動促進對話與瞭解；但去年遇到新冠肺炎疫情影響，多數民眾不想參與大型活動，因而停辦並改為社群活動，今年則轉型成「好天天齊步走 2.0」，邀請民眾線上健走接力。

每年都有參加「好天天齊步走」活動的心路青年聖淵，雖然患有智能障礙，平常除了清潔工作外，還會參加心路基金會辦理的志工隊，協助社區環境清潔、社福團體物資整理等工作，雖然去年因疫情停辦讓他十分失望，但今天改為線上接力健走，他立刻答應並說還會糾團參加。

心路基金會表示，友善的社會中，障礙者能夠有自己的目標，兼顧工作與休閒生活，也有機回回饋社會，希望社會大眾踴躍支持，參與活動。捐款可洽心路基金會官網。

(中時 )