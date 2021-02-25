本周拉回修正的台積電(2330)收高，加上鴻海修正一個月後今天彈升半根停板，配合面板、航運及金融股走高，台股開高震盪收高，終場以16452.18點作收，上漲239.65點，漲幅1.48％，成交金額3510.3億元。

分析師指出，下周即將公布2月PMI指數，由於1月PMI已連續7個月擴張，指數來到65.1％，為2012年7月創編以來最快擴張速度，位階已高，由於元月新訂單已經在68.2％，預期後續成長有限，生產數量也來到67.7％，存貨回升至57.9％。雖然2月整體指數仍可維持在擴張水準，但預期2月PMI指數要持續往上難度增加，後續基本面的成長動能也須觀察。

美元指數近期出現破底，目前已經跌破季線之下，但亞幣近期卻未出現反彈，反觀台幣周二盤中持續升破近期新高，台幣相對強勢，代表整體台股資金面仍正向。

法人態度上，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場維持對作，外資在現貨市場是賣超，期貨淨空單水位也維持在高檔，雖然投信、政府基金持續加碼，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，顯示法人近期偏向中性偏空。

觀察資券變化，融資近期明顯增加、但融券未大增，整體籌碼也不利，另外雖然指數扭轉5日線下彎的危機，但大盤反彈量能不大，顯示追價意願保守，因此，短線資金面雖然偏向正向，但從法人、籌碼、量能潮來看，指數應該只是維持高檔震盪格局。

(時報資訊)