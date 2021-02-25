中華電(2412)強化雲端垂直應用服務，今日(25日)與緯創(3231)集團聯合宣布，由中華電信參股緯創集圍子公司緯謙科技股份有限公司，從5G結合AI趨勢並聯手創建智能5G雲服務平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端垂直應用服務，協助企業透過雲端服務實踐數位轉型。

緯謙科技係由緯創集團100%持股，此次迎來中華電信入股，將開啟嶄新局面，除了持續著重於多元整合的應用開發，將更著重於高速通訊技術的運用，結合5G的高頻寬、低延遲與多連結等全新特性，開創高速高效的雲服務新紀元。

中華電信董事長謝繼茂表示，「中華電信持續強化雲端應用服務，很高興和緯創集團共同投資緯創集團子公司緯謙科技，從5G結合雲服務並共同拓展5G行業雲服務應用」。總經理郭水義進一步指出，「5G IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，中華電信將攜手緯謙科技，加速推出各項5G智慧雲端服務，並與緯創集團在智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等領域逐步展開合作，除在台灣市場外，未來也將攜手拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗」。

緯創集團副董事長暨緯謙科技董事長黃柏溥表示：「緯謙創立的初衷，即是利用新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，進行科技的優化以發揮最大經營與管理效益，緯謙將運用自有原生的雲端技術核心基因及緯創智慧製造的專業，透過中華電信的投資合作，緯謙將5G生態鏈納入資源，結合雙方技術與經驗優勢，除了協助台灣產業轉型外，目標更將眼光看向海外，與中華電信進一步將台灣數位轉型的經驗拓展服務到南亞，協助亞洲區台商的企業數位轉型，引領各產業全面升級至高效雲紀元。

(時報資訊)