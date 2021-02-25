新竹市長林智堅25日宣布將會延續燈會相關展出，在7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，展出藝術家精心創作的古蹟光雕、燈飾作品。（陳育賢攝）

2021台灣燈會因疫情停辦，但相關活動不會停歇，新竹市長林智堅25日宣布將會延續燈會相關展出，在7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，展出藝術家精心創作的古蹟光雕、燈飾作品，以科技光影搭配音樂讓竹市古蹟成焦點。

台灣燈會雖然停辦，但新竹市政府與策展團隊在會前已規畫相關活動超過半年之久，5000多位志工也都召募完成並已投入活動前訓練，市府今天特別舉辦「2021台灣燈會，感謝有你記者會」，林智堅親自感謝策展團隊與5000多名志工及企業夥伴的付出，他也宣布，市府將於7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」。

林智堅表示，為延續籌辦燈會以來累積的能量，也盼讓更多人看見台灣的藝術創作，7月登場的「新竹光臨藝術節」將推出光雕與燈飾作品展演，利用科技光影、藝術音樂，結合城區內高密度的古蹟，包括新竹火車站、新竹州廳、新竹市立美術館、北大教堂、第一信用合作社、公賣局新竹支局、影像博物館等，讓民眾重新看見古蹟之美。

他說，光臨藝術節的光雕藝術作品特色，都是透過光雕投影「讓古蹟說故事」，其中，百年古蹟「新竹火車站」由日本藝術團隊Naked設計，透過「藝術光雕」與「姊妹車站」日本東京車站光影重疊，兩座古蹟隔海呼應，讓民眾彷彿同時置身日本、台灣兩地的奇幻效果。

另，全家超商Lets Cafe也首度與新竹市政府合作，以新竹燈會主視覺設計咖啡杯，同時推出咖啡全品項第2杯7折，希望透過聯名咖啡杯的合作，讓全台消費者不管在身在何處都可以一起感受元宵節的節慶氛圍，歡迎民眾來「全家」過元宵。

此外，市府今天也推出「台灣燈會感謝有你」影片，感謝參與燈會的所有人，並為即將到來的「新竹光臨藝術節」暖身。

(中時 )