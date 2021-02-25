商總主席賴正鎰25日直言，房地合一稅其實是「懲罰」稅，是讓房地產業整整有5年的時間是「消失」的元凶，他呼籲政府不要過度干預市場、甚至是打房，而是應該引導民間資金導入正常的投資，否則不但會重擊剛要復甦的房地產業，也會進一步影響到GDP成長率。

賴正鎰25日是出席商總「理監事及顧問頒證典禮」，接受媒體訪問時做了上述表示。他說，台灣有這麼多的資金，政府應避免資金亂竄，並引導民間資金導入正常的投資。

賴正鎰指出，2021年的房地產，因受到央行的管控，對228的檔期確實造成一定的影響，但是整體來看，房價還是在低點，特別是台灣出口已經連11月成長，新台幣匯率也維持在28元左右，顯示國內示資金依然充裕，雖然目前的房地產買氣受到政府打房的影響，但是，他相信，買氣不久就會回來，房價還會再成長。

賴正鎰也因此呼籲政府，對房地產市場不要過度干預、甚至是打房。他直言，房地合一稅是「懲罰」稅，是房地產業整整「消失5年時間」的元凶，因此建議政府打房要慎重，以免剛剛復甦的房地產因此受到影響，進一步影響到GDP成長率。

(工商 )