TPK-KY宸鴻（3673）公告2020年第四季自結營運成果。自結合併營收為254.9億元，自結稅後淨利為2.4億元，稅後稀釋每股淨利為0.59元。2020年全年營收達1,145.8億元，稅後淨利為10.3億元，稀釋後每股淨利為2.53元，較2019年成長近五倍。

宸鴻第四季自結合併營收為254.9億元，較上季減少22.4％，亦較去年同期減少31.0％，主要係智慧型手機產品出貨減少所致。小尺寸（7吋以下）產品佔公司整體營收比重由第三季34％減少為15％；平板電腦（7-11吋）產品需求則持續暢旺，營收較上季成長8.0％；筆記型電腦（11-16吋）出貨仍穩健，營收與第三季相當。雖整體營收規模下滑，然受惠於有利產品組合及營運效率持續提升，營業毛利益率由第三季3.9％增加為4.6％，第四季營業毛利達11.6億元，較去年同期成長79.5％。

受惠於機動且有效之現金管理及匯率避險套利，第四季淨利息收入與外匯淨獲利分別約為2,300萬元及3,700萬元。第四季稅後稀釋每股淨利約0.59元。

宸鴻表示，2020年為TPK過渡轉型的一年，公司不論在營運效率提升或產品組合調整等方面皆有很好的成果。尤其筆記型電腦產品之營收年成長達17％，佔公司2020年營收比重更達46％，較2019年34％大幅增加。由於居家辦公及學校採用線上學習之趨勢，加上汽車採用觸控螢幕日趨普及，觸控產業可望持續受惠。

宸鴻2020年全年自結合併營收為1,145.8億元，較前一年度減少16.1％。全年總出貨量約為1.2億，較2019年減少約29％。儘管全年營收下滑，但營業毛利年成長2.7％達48.7億元。營業毛利率亦由2019年3.5％上升至4.2％，主要係因有利產品組合及生產效率持續提升所致。此外，2020年營業費用在成本有效控管下，較2019年減少15.2％，營業利益大幅增加6.7倍達到9.5億元，全年營業利益率為0.8％，較前一年度0.1％大幅提升。

2020年淨利息收入達2,100萬元，淨外匯獲利亦達到1.6億元。全年稅後淨利達10.3億元，較2019年成長超過4倍，2020年稀釋後每股淨利為2.53元，較2019年0.51元增加。

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