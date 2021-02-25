我國疫苗取得時程至今仍未定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，仍然未收到COVAX的疫苗到貨通知，但背後應沒有特別壓力，可能是該組織在作業上的時間差所致，至於AZ疫苗在歐洲傳出供貨減半的訊息，陳時中也表示不擔心，強調目前未收到任何相關訊息，萬一發生國產疫苗應該也接得上。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，我國目前尚未收到COVAX的疫苗取貨通知，目前仍在積極接洽，但對方都沒有回應，不過相關的接種整備都已開始進行，日前已與各地方政府完成第一次的溝通，地方政府現在也都正在做整備，讓疫苗一到貨就能做有序的接種計畫。

我國首批取得的疫苗廠牌為AZ，但該廠日前傳出在歐洲供貨減半的訊息，對此陳時中表示，有掌握相關訊息，但相信若廠商提供疫苗的時程與劑量有變，應會主動通知客戶，但截至目前都沒收到相關訊息，萬一真的發生，國產疫苗應該也接的上需求。

前立委蔡正元日前在臉書上爆料，指出我國目前所洽談的BNT疫苗價格為每劑45美元，較之前的30餘美元貴上不少，但陳時中對此回應，相關的價格資訊因為有簽保密條款所以不便透露，至於談判價格本來就會因時間點的不同而有不同。

至於我國已採購505萬劑的莫德納疫苗，近期傳出研發新款疫苗針對變種病毒，但陳時中表示，該疫苗還在研究階段，短期內應不會投入市場，而我國國產疫苗方面，目前研發進度都相當順利，沒傳出特別的不良反應，但詳細資訊還需要等臨床試驗告段落後才能得知。

(中時 )