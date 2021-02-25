【現場直播】福原愛夫妻傳婚變？！江宏傑露面首回應

「桌球界金童玉女」福原愛和江宏傑2016年結婚，如今育有1子1女，集滿「好」字，婚姻家庭幸福。這樁跨國婚姻從初期就得到許多粉絲祝福，未料福原愛在農曆新年前回日本，受國家隊徵召擔任東京奧運球評，脫口表示考慮之後回日本，還被網友發現手上婚戒消失，福原愛當時澄清是因工作才摘婚戒，江宏傑則在今（25日）露面、親口撇婚變傳聞。

針對近日媒體報導指夫妻互動減少、沒戴婚戒，甚至還被傳婚變，江宏傑今出席記者會表示：「我們知道自己的事情就好，不會想太多」，表示現階段以工作為主，而他問兩個孩子是否會想媽媽？江宏傑說當然會想，但每天都會視訊，所以不擔心。

福原愛、江宏傑5年前結婚。（圖／中時資料照片）

至於福原愛人在日本，江宏傑則指出，福原愛是因為東京奧運才回去，不過下個月就會返台，至於未來是否真的要回日本？對此，江宏傑則表示之後會和福原愛一起討論，畢竟兩個小孩要面臨上幼稚園的問題，兩人可能會討論過哪邊的學習環境比較適合孩子。

江宏傑被問到最近是否遺憾沒跟福原愛一起慶生？江宏傑說：「我覺得應該說每個人就是有自己責任，我現在責任就是把球隊帶好，慶生有空再一起做就好啦！不會當下覺得很遺憾」，至於第二季會不會再邀福原愛參加，江宏傑沒把話說死，要看節目製作單位計畫決定，江宏傑被媒體狂問婚變一事，錢薇娟則跳出來解圍：「多問問其他選手問題吧」。

江宏傑今出席《全明星運動會》開播記者會，被媒體狂追問婚變一事。（圖／取材自中時新聞網Youtube）

今江宏傑和錢薇娟等人出席《全明星運動會》第二季首播記者會，雖婚變傳言多，江宏傑在台上似乎心情還不錯，還跟錢薇娟嗆聲，笑說第一季是看在對方是大前輩才讓步，把總冠軍讓給對方，「但這一季就不會把妳是前輩放在我心中」，「我們就走著瞧」，讓眾人直呼：「變壞了！變壞了！小傑」，而錢薇娟也不甘示弱，笑說會勝不驕、敗不餒，看到對方先前哭得很慘覺得很抱歉，但新一季也會全力以赴，「在小巨蛋我會再讓你哭一次！」

(中時新聞網)