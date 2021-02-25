變性網紅罔腰（江嘉文）自爆懷孕12週，連帶延燒到前男友鳳梨身上，鳳梨的人氣意外攀升，直率又接地氣的直播風格圈了不少粉絲，Instagram粉絲數暴增近5萬人，家人也遭網友起底，發現原來弟弟曾參加過歌唱節目和節目《超級模王大道2》，外型十分斯文帥氣，意外掀起討論。

鳳梨和弟弟25日在《噓！星聞》一起直播，兄弟倆還合唱《三心兩意》，弟弟也透露自己是從政治大學畢業，由於有個星夢，還參與過許多歌唱比賽，不僅如此，2013年鳳梨弟弟還參加台視節目《超級模王大道2》模仿證嚴法師、白安等人，更曾參與「超級巨星紅白藝能大賞」演出。

鳳梨弟弟遭起底曾參加過「超級巨星紅白藝能大賞」。(圖/翻攝自臉書)

其實鳳梨過去就曾在臉書曬過家人，當時不只是媽媽被稱讚凍齡，弟弟斯文乾淨的書生模樣也掀起討論，這次在直播中曝光，更被網友大讚帥度不輸韓星，鳳梨弟弟還自嘲，自己參加過那麼多比賽，但一上去就被淘汰，意外成為關注焦點。

鳳梨一家人感情很好。(圖/翻攝自鳳梨臉書)

事實上，鳳梨和罔腰分手後，不只一次為對方擦屁股，這次又被莫名捲入，氣得開直播大吐苦水，直言他與罔腰分手快1年，怎麼什麼事都要來找他，「我會知道嗎？會嗎？什麼事情怎麼會問我呢？我怎麼知道有沒有可能？我會知道嗎？我能亂講嗎？」悲慘的處境被網友封為最衰前男友。

(中時新聞網)