美國官員透露，美國政府即將在當地時間25日公開有關《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）於2018年10月遇害的解密文件，透露更多沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批准暗殺記者的細節。

《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害現場還原。

《華盛頓郵報》（Washington Post）異議記者卡舒吉於2018年10月2日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後就消失，後續各項調查顯示沙國王儲穆罕默德指派暗殺小組赴土耳其暗殺、分屍卡舒吉，至今卡舒吉的遺體都未被找到，領事館也被清理得相當乾淨、找不出蛛絲馬跡，最終沙國當局坦承卡舒吉在押解過程中因爆發衝突身亡，強調案件和王儲無關，5名參與暗殺的特工遭判死刑，不過在卡舒吉家屬的寬恕下改判20年徒刑。

路透社引述4名美國官員透露，美國政府即將在今（25）日公布一份主要由美國中情局進行的解密調查報告，報告評估沙國王儲穆罕默德批准、甚至可能下令暗殺卡舒吉。

美國總統拜登昨（24）日表示，他已經看過報告內容，並且期待盡快和85歲的沙國國王沙爾曼（King Salman）通電話。

報導指出，在川普主政下，美國和沙國度過了4年的和諧關係，現在拜登上台，將恢復雙方的傳統關係，尤其此份文件公諸於世也是拜登調整兩國關係政策的一部分。

2018年底美國國會議員曾看過一份此案件的機密報告，不過後續議員及人權團體呼籲公開非機密版本文件時，卻遭到川普政府拒絕，由於伊朗威脅升溫，川普政府當時希望維持和利雅德的關係，以及持續推動軍售案。

拜登在2020年總統大選競選期間曾經承諾，將針對卡舒吉遇害一案重新檢視美沙關係，他上任後已凍結對沙國的軍售案。

另外美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據最近取得的訴訟文件顯示，卡舒吉遇害當天，用來運送沙國暗殺小組成員的2架私人灣流（Gulfstream）噴射機，所屬的「Sky Prime Aviation」航空公司實際上由王儲穆罕默德控制。

根據聯合國於2019年公布的調查報告，2架私人噴射機於卡舒吉遇害當天傍晚降落伊斯坦堡後，幾小時內就載著沙國特工出境，15名暗殺小組成員中有13人搭乘噴射機離境，另外2人搭乘一般客機出境。

(中時新聞網)