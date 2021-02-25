檢疫政策執行 陳時中：篩檢政策沒有擴大打算 14:562021/02/25 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心今日召開例行記者會，衛福部長陳時中在會間表示，大型集會相關規定都沒有改變，民眾出入公共場合還是要戴好口罩，至於集中檢疫政策，則是依照現況執行，沒有擴大的打算。 陳時中另表示，對於境外移入方面，即將開放外國人士入境，但國外確診人次超過千萬，得依照科學方式處理才能控管，下周專家小組會議會討論相關管理方式。 檢討機組員檢疫規定鬆綁 民航局：仍有零星違規 市議員喊話：需要谷關空氣瓶 中市府啟動空品應變措施 (旺報 ) #執行 #陳時中 #擴大 #打算 #控管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美中情局長提名人稱「反制中國是重點」陸外交部：盼美摒棄零和思維 16:542021/02/25 兩岸 有無外力介入隨他說 陳時中揭COVAX遲未回應原因 14:442021/02/25 生活 虎尾農會選舉傳賄選 檢偵訊40餘人6人交保 11:022021/02/25 社會 機組員7天居家檢疫 有望縮短至5天 14:252021/02/25 生活 揭密女戰神2／從主持轉換跑道 槓吳宗憲後陳沂認知「回不去了」 08:022021/02/25 娛樂 立委湯蕙禎與民間企業捐贈防疫物資 攜手國軍抗疫護民 13:172021/02/25 軍事 兆元振興 國際鏈結貸最多 04:102021/02/25 金融．稅務 新聞早班車》民進黨強奪農民財產 世界大笑話 07:432021/02/25 政治 沒抽菸也無家族史 她雙肩痛竟是肺腺癌轉移 16:322021/02/25 健康 冤獄2966天 東港船長陳火盛甩運毒污名獲判無罪 10:152021/02/25 社會 揭密女戰神1／政治世家出生卻無心於此 陳沂「從政條件」曝光 08:002021/02/25 娛樂 生活熱門新聞 學測54級分他只想念台大 網一看急勸：只會誤你4年 - 生活 他學測56級分想念藥學系 過來人揭1原因疾呼：保證後悔 - 生活 國中會考滿級分棄建中 學霸謝秉宏學測拿下74級分再創校史紀錄 - 生活 元宵12禁忌別不信邪 踩到雷讓你衰整年 - 生活 炸魚別只用麵粉 專家曝加入2關鍵調味更外酥內嫩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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