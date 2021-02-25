指揮中心今日召開例行記者會，衛福部長陳時中在會間表示，大型集會相關規定都沒有改變，民眾出入公共場合還是要戴好口罩，至於集中檢疫政策，則是依照現況執行，沒有擴大的打算。

陳時中另表示，對於境外移入方面，即將開放外國人士入境，但國外確診人次超過千萬，得依照科學方式處理才能控管，下周專家小組會議會討論相關管理方式。

(旺報 )