前總統馬英九出席台北市政府舉辦二二八紀念活動，遭獨派砲轟，甚至有協助團體退出協辦。國民黨主席江啟臣今天在臉書發文挺馬表示，二二八是台灣人民共同悲痛，不是單一派人的政治所有。也就因為是共同的悲痛，緬懷與追思自然不應該有排他性。

江啟臣說，馬總統從擔任台北市長開始，對二二八的真相追尋、平反、賠償、道歉的努力不曾少過； 2005年，馬英九還以國民黨主席身份，邀請二二八遺族到象徵國民黨最高權力中樞的常會廳，代表國民黨向二二八受難者道歉。

然而前幾天，我們仍看到有人拒絕馬總統出席二二八追思活動，指責馬英九沒有對二二八表示悔意及道歉。面對歷史首重正視事實；如果連當代的事實都抹煞扭曲，我們如何能真正面對歷史？

江啟臣說，二二八是台灣歷史沉重的創傷，造成許多家庭的悲劇。正因如此，我們都必須更謙卑地面對過去、避免粗糙廉價的歸因，更要拒絕政治對過往傷痕的消費濫用。唯有如此，我們才能真正從歷史中學到教訓，並讓二二八紀念日成為台灣社會和解共生的基礎。

江啟臣強調，真相與和解的道路仍然漫長，我們會繼續努力。

國民黨台北市議員張斯綱也上江的臉書回應，每年一到二二八的時刻，政府、官員、政治人物的道歉就不曾停過，但這麼多年了，仇恨仍不曾消彌，仇恨不能團結，寬恕與包容才能共創未來！

(中時 )