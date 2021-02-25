蘇揆上午聽取內政部「城鄉風貌20年成果與展望」報告後表示，有關整體城鄉建設方面，蔡總統上任後，已投入相關經費完成。他在去年6月也核定新一期的「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，未來6年還要再投入60億元，持續協助地方改善景觀環境。

蘇揆說，因為時代的變化、工作的變化，所以他有機會從台灣最南端到最北端，從台灣尾拚到台灣頭，從基層到中央，而且也當過農業縣的縣長和工商大縣的縣長，院長也當了第二任。「我們是幸福的」，但能有這樣的成果，要感謝先人的努力，一代又一代的累積到現在，當年我們是什麼都沒有，也是靠山吃山、靠水吃水，就一直希望有一碗飯吃、一口飯吃，但正因為我們來到了「衣食足而知榮辱，倉廩實而知禮節」，也就是我們現在經濟好、吃得飽，於是要開始回頭檢討，我們有什麼地方做得不夠好。

蘇揆也提及，政府一定要為台灣留下好山好水，城鄉建設也一定要地方政府，如果沒有地方政府自覺的、自發的、充分的配合來做，中央再怎麼投入，也可能都做不好，地方政府要有這種積極的認知，如果地方政府沒有這認知，中央投入再多都沒有用。也正因為如此，在蔡總統上任以來，推動前瞻基礎建設，在八大計畫中有「城鄉建設」這一項。

蘇揆並提醒，城鄉建設一定要「簡單、自然，好使用、好維護、好管理」，因為沒有好的維護，很快就會壞掉。例如，過去他在擔任台北縣長時，淡水漁人碼頭的落日很漂亮，當時在碼頭上有做情人橋和木棧道，但若木棧道沒有善加維護，很容易就會翹起來，如果地方政府沒有隨時盯著，這裡翹一根、那裡翹一根，就朽壞掉了。就像「破窗理論」，任何建設，若有一個地方沒注意維護、維修，可能就連帶其他部分也都會受影響，期許各部會一定要在這要求下進行建設。

蘇揆也裁示，有關整體城鄉建設方面，蔡總統上任後，已投入相關經費完成。他在去年6月也核定新一期的「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，未來6年還要再投入60億元，持續協助地方改善景觀環境，請內政部積極推動。

(中時 )