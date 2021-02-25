昨(24)日國民黨智庫舉辦論壇，國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲兩人首度同台，使得「藍白合作」的說法受到熱烈討論，但卻引發國民黨內部的不滿，多位黨內同志都對於江啟臣的做法相當有意見，但黨內大老、前立法院長王金平卻對其保持正面評價，鼓勵江啟臣勇敢去做、爭取執政。

江啟臣昨日與柯文哲在國民黨智庫論壇中同台，引發部分藍營人士不滿，不僅智庫副執行長連勝文表示反對，且該決定沒有與他討論、「登報才知」，使其對此相當不滿；台北市議員徐巧芯也認為國民黨不應該在市政議題上邀請柯文哲演講，會讓外界認為國民黨在為柯文哲的市政背書，這樣會造成台北市議員質詢上的困難，國民黨未來在台北市選舉恐怕都會有不良的影響。

新北市議員葉元之更是在政論節目上連環砲般狂批江啟臣，認為江啟臣打算利用柯文哲的聲量，對抗韓國瑜、趙少康的勢力，要鞏固黨主席大位、爭取連任，葉元之痛批，江啟臣利用柯文哲來造勢，根本就是棄全國民黨的發展於不顧。

儘管黨內反彈聲量大，王金平今日受訪時指出，「藍白合作」的相關議題，昨日在中常會上就已經有人與他稍作討論，而在這件事情上基層有反彈的聲浪，王金平表示這是難免的少數反應，但他對於江啟臣的作法，他認為「該做的事情就該勇敢去做」，務必要將國民黨未來奪回重新執政的餅做大。

(中時新聞網)