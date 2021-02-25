房價漲幅驚人，根據樂居網調查全台八大都會區交易量最大的百大社區，去年平均有76個社區房價較前一年上漲，新竹縣百大社區更達90個上漲，比起2019年平均64個、2018年52個大幅增加，樂居網創辦人李奕農分析，所得天花板效應，使房價1、2字頭低價區領漲。

調查顯示，去年全台八大都會區中，新竹縣百大社區有90個房價較前一年上漲，新竹市84個次之，台中、台南各有83個及80個，桃園、高雄則有70個以上，雙北未達70個，台北市僅有61個為主要最會區最少，明顯呈現新竹、中南台灣熱度高於北台灣的情形。

和過去幾年相較，2018年八大都會區百大社區中有35至67個社區上漲，2019年有46～74個上漲，去年房價上漲社區比例大幅提高。2018年全台各都會區上漲社區數比下跌社區數量多，首度逆轉，房價正式築底完成，近二年來上漲社區數量增幅擴大，除了台北市之外，各都普遍呈現漲價社區逐年增加的趨勢。

李奕農表示，在受薪階級所得天花板效應下，北部2,000萬以上、北部以外1,500萬以上的產品房價難有追價買盤出現，這一波房價上漲，多由各都會區外圍、房價1、2字頭的低價區領漲，高房價的雙北，以及各都會區單價3字頭以上的社區，漲價幅度其實並不明顯。

從過去各都百大社區房價漲跌數量來看，2018～2019年間是買房的黃金時期，未來政府可能陸續推出房市調控措施，今年應進入房價主升段末期，全球大印鈔時代沒結束前，資金轉進資產的現象持續，提供房價上漲的力道。

特別是未來政策限縮下，房屋周轉期會拉長，營建工料雙漲的風險使更多建商捨棄預售的模式，使得成屋市場和預售市場的供給和賣壓，得以疏緩，也提供房價穩定支撐的力道。

(工商 )