中租-KY元月獲利登高 年增近2成 15:012021/02/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY(5871)25日公告2021年1月單月自結合併稅後純益新台幣15.4億元，較去年同期成長19％，每股稅後純益(EPS)為1.12元，獲利持續較去年同期成長，主要係整體應收款淨額穩定累積，帶動1月合併營收成長19％，且當月成本費用率較前月略降，若與前月相較，合併獲利月增4％。 晶圓代工 Q1營收估年增二成 大陸證券業 去年淨利增三成 (工商 ) #中租-KY #較去年同期 #元月獲利 #增近 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀海外獲利 去年減近四成 04:102021/02/25 財經要聞 松翰去年淨利飆兩倍 每股賺6.11元 04:102021/02/25 證券．權證 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 04:102021/02/25 證券．權證 TPK去年每股盈餘2.53元 14:582021/02/25 財經 晶睿 去年擬配息2元 04:102021/02/25 產業．科技 台虹去年賺5年新高 擬配息2.5元 04:102021/02/25 證券．權證 撼訊元月獲利 超車2020全年 04:102021/02/25 證券．權證 全年獲利預期提高 大摩調升國巨至735元 04:102021/02/25 財經要聞 1月外銷訂單連11紅 年暴增5成 04:102021/02/25 財經焦點 《電子零件》台達電109年創5高 擬配息5.5元 08:182021/02/25 財經 券商1月賺78.73億 年增逾六倍 04:102021/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 連喊幾個月美股史詩級泡沫 傳奇大師這次警告5月會破 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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