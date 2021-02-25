中租-KY(5871)25日公告2021年1月單月自結合併稅後純益新台幣15.4億元，較去年同期成長19％，每股稅後純益(EPS)為1.12元，獲利持續較去年同期成長，主要係整體應收款淨額穩定累積，帶動1月合併營收成長19％，且當月成本費用率較前月略降，若與前月相較，合併獲利月增4％。

(工商 )