3M將投資10億美元以實現碳中和 減用水並改善水質 15:012021/02/25 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3M宣布，預計在未來20年內投資約10億美元，加速達成新的環境保護目標，包含到2050年實現碳中和、全球所有工廠減少25％的用水量，以及提升生產排水的水質，以減少對環境的影響。 3M公司董事長兼首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）表示，在推動業績成長以外，3M還將致力於環境管理、社會公平正義以及公司治理等領域。3M正積極採取行動，加速減少碳排放和用水量，並改善生產排水的水質。這次的投資將使3M更為高效的推動業績成長。 ShareChat傳尋求獲騰訊2億美元融資 陸兩會加碼綠色發展 2030年低碳產業估23兆人幣 (工商 ) #全球 #水質 #3M #碳中和 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臉書矢言投資新聞業10億美元 捍衛在澳洲屏蔽新聞 10:342021/02/25 國際 聯強獨家代理微軟視訊會議系統 14:392021/02/25 財經 觀念平台－聯電、美光和為貴 共創台美雙贏 04:102021/02/25 專題周報 編‧輯‧室‧報‧告－大陸農村消費市場受重視 04:102021/02/25 專題周報 美商奇異與台灣中鼎集團聯袂插旗馬來西亞 09:182021/02/25 財經 中、美國債利差 九個月低點 04:102021/02/25 財經要聞 泓格科技無線感知系統 讓產線運作順利 04:102021/02/25 產業特刊 擺脫對中依存 美推供應鏈新戰略 04:102021/02/25 國際大事 台商嗅到商機 瞄準綠能環保 04:102021/02/25 焦點新聞 美控中閉關鎖猴 疫情燒出戰略猴儲備危機 04:102021/02/25 國際大事 大陸政府工作報告 淡化GDP目標 04:102021/02/25 焦點新聞 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 連喊幾個月美股史詩級泡沫 傳奇大師這次警告5月會破 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。