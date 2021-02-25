3M宣布，預計在未來20年內投資約10億美元，加速達成新的環境保護目標，包含到2050年實現碳中和、全球所有工廠減少25％的用水量，以及提升生產排水的水質，以減少對環境的影響。

3M公司董事長兼首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）表示，在推動業績成長以外，3M還將致力於環境管理、社會公平正義以及公司治理等領域。3M正積極採取行動，加速減少碳排放和用水量，並改善生產排水的水質。這次的投資將使3M更為高效的推動業績成長。

(工商 )