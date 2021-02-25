和泰汽車（2207）致力於深耕產學合作的教育，今年透過新北市國中技藝競賽的活動，贊助參賽選手百套工作制服。新北市國中技藝競賽是由新北市教育局主辦的技能提升活動，汽車相關主題並委由新北高工承辦，共有33所國中91名學生一同競技，競技內容為動力機械群汽車基本認識主題，主要競技項目是車用煞車來令片拆裝及量測與三用電表的使用。

和泰汽車指出，技職教育對汽車產業經營相當重要，對於技術人才在維修訓練的軟硬體方面投入相當大的心力，讓學員能在最佳的環境中學習。另外也相當重視產學合作關係，透過產學合作的模式，共同培育商用車輛維修相關人才。學校方面可以透過企業提高學生對商用車的就業意願，企業也可以透過學校尋找到需要的技術人才，讓企業與學校達成雙贏的效果

和泰汽車指出，未來和泰的商用車本部將更緊密攜手技職院校進行理論與實務之技術教育合作，今年已規畫成立H-TEP（HINO-Technical Education Program）HINO專屬的產學合作專案，預計結合更多家的技職院校，將商用車的專業技術分享給學校老師，讓學生在校期間能更多元學習，畢業後可直接投入職場與企業銜接，發揮產學合作中所學專長，讓技職學生成為企業背後的強力後盾。

(工商 )