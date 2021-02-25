【愛傳媒陳玲玲專欄】連續三年蟬聯米其林三星寶座的君品頤宮，四大必吃是火焰秀的火焰片皮鴨三吃、手工超強的功夫豆腐料理、獨特食材的創新熱炒、呈現粵菜精髓的港點！

2月23日吃完幸福烤鴨，最後還有驚喜甜點「炸豆腐奶」、「澳門老店杏仁茶」等著我們！

米其林三星君品頣宮「火焰片皮鴨」、「雞火豆腐絲」、「金瑤炒龍筋」、「蘿蔔絲酥餅」、「脆皮叉燒」、「炸豆腐奶」及辜家私房菜「海螺雞粥」令人印象深刻！

噱頭十足的「火焰片皮鴨」是「頤宮」的鎮店之寶，採桌邊秀的方式隆重上演。火焰片皮鴨選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，油脂豐富帶有鴨油香氣、肉質口感適合做片皮鴨。

噱頭十足的「火焰片皮鴨」三吃採桌邊秀的方式，片鴨前會先淋酒點燃，讓鴨肉增添美酒香氣豐富層次感。

當師傅將酒緩緩沿著鴨身淋下後點燃火焰，火焰炙烤鴨皮瞬間香氣四溢，酥脆鴨皮融入淡淡果香。竹葉青作為燃料燒鴨，約20秒的火焰秀讓烤鴨成為招牌表演。

第一捲只有鴨皮不帶鴨肉，品嘗鴨皮酥脆口感。第二捲則是鴨皮鴨肉一起，鴨皮非常酥，肉也很鮮嫩多汁，不膩口且更細緻。

金瑤炒龍筋是曾連續幾年被選為「十大名廚」的陳偉強的創意之作，食材創新、口味獨到應該也替摘星加了不少分。

這道以罕見「豬眉筋」為主角、炒彩椒與XO醬的獨家料理「金瑤炒龍筋」非常有特色！

「蘿蔔絲酥餅」千層酥香的外皮內是絲絲分明的微甜蘿蔔絲與肉末，餅皮入口即化，也是令人回味的港點。

「春風得意腸」粉皮柔嫩、油條酥脆、蝦仁彈牙⋯⋯交織出多層次口感！

「福州蔥油餅」有著胖嘟嘟如元寶般的渾圓外型，十分討喜。外皮煎得微焦脆、內餡是滿滿的三星蔥末的蔥油，切開能看到裡面包的飽滿餡料，有滿滿翠綠青蔥和紅色的蝦，非常多汁卻不會膩，外皮香酥與內餡鮮。

吃得到蘿蔔絲餡口感的「臘味蘿蔔糕」亦是主廚推薦的正宗飲茶點心！

招牌港式點心的料理「鮑魚雞肉燒賣」每顆雞肉燒賣都戴上豪華的小鮑魚皇冠，不只提升燒賣檔次也增加Q彈口感！

「炸豆腐奶」頤宮的招牌甜品，炸豆腐奶源於陝西菜，頤宮用起司代替豆腐，咬開酥酥外皮是宛如麻糬般的厚厚半融起司，外皮灑滿糖粉，香酥可口，有著濃濃奶香味！我的最愛！

「雞火豆腐絲」是獲得米其林國際總監稱讚的絕妙滋味豆腐料理，完全是考驗主廚刀工技法的手路菜。

將百頁、火腿和雞肉切成細絲，最後放入炒鍋，以雞高湯與豬高湯熬製的高湯底拌炒勾芡，味道雋美！

明星菜色還有「鮑魚拼鵝掌」、「先知鴨二吃」、「頤宮叉燒皇」、「化皮燒乳豬」、「羊肚菌炒蝦球」、「廣州老火例湯」等值得一試！

台灣唯一連續三年拿下米其林三星的餐廳頤宮，餐廳的兩大靈魂人物，為來自香港的陳偉強與來自澳門的陳泰榮兩位主廚功不可沒！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)