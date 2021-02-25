【愛傳媒簡秀枝專欄】身為桃園的女兒，又是從事藝術出版，桃園多了家私人美術館，我竟然一無所知。些許懊惱，便隨團走了趟桃園，一探Hertage建築的究竟。

果然在桃園青埔高鐵站附近，找到一幢挺拔鵠立的清水模建築，面對社區小公園，清新脫俗。

人人可以是藝術家、家家可以是美術館

用時間養出來的建築，可以過日子的美術館」，看到這樣的標題，令人心嚮神往之，於是，我們揪團「走進清水模的骨架與肌里」，參觀了位於桃園青埔高鐵站附近的「襲園」美術館。

襲園，英譯是，A Heritage，意思是遺產，指流傳下來的具有歷史意義的傳統、語言、建築等。該建築，被形容說是為了日光而存在，整棟房子，以六道厚實、高低參差的牆體，架構出一座山勢的姿態。

因為，他們描述說，當東方第一道光升起的同時，襲園就用一整棟清水模建築，記錄著日出至日落的軌跡。而夜間的襲園，由於透過外牆的間接打光，讓輕薄的屋簷，呈現出輕盈待飛的樣貌。

從室內透出的燈光，搭配室外彰顯建築輪廓的戶外照明，果然厚實的清水模建築，也顯得晶瑩剔透，美不勝收。

這塊基地，不過108坪，卻能充分發揮，打造出地下一層，地上三層，建築面積約56坪的建物，總樓板面積140坪，讓人有如置身密境，小而具特色。

就在2樓，有個凸出來的露台，上面立著一尊抱貓的女人像，寧靜自在，兀自享受她的快逸心情。

這件銅雕作品叫《愛貓的女人》，是張也（1967-）的作品，庸懶自然。張也是位把青銅雕塑活化有成的54歲藝術家，瞬間凝結的動態美感，溢於言表。

襲園建築，更善用錯層設計，全景的落地玻璃窗與玻璃圍欄，讓視覺更通透。人行道以不規則的安山岩片，拼成冰裂紋，細膩工法是建築的意匠之在，而轉角的鳥踏木，更是都市暫留的節點。

襲園以觀照內在的寧靜圍塑自許，把南側與西側，以牆圍塑，一道因氣候形成的高牆，保護了內在空間的舒適感，一座深幽的山林谷地，營造屬於自己的理想境界。襲園向外伸展，彷彿又回到內在世界。

而構築迴遊建築的動線，也是特所在。因為，地下及地面層的天井，既巍峨，也險峻，站在該建築之山的懸崖，一支鋼構的樓梯自空間最深處飛騰直上，襲園以1/2錯層轉折的動線，走走停停，彷彿是為求道者鋪陳一條趣味盎然的知識之路。

有如該美術館的介紹用語，inside:「上樓下樓移動中，盡是風景」；outside ：「走進清水模的骨架與肌里」。

我們好奇走進建築裡，果然可以爬上爬下，迂迴曲折，引人入勝。原來，這幢建築的主人，叫李靜敏，是僕人建築空間負責人。

常年遊學日本，師法建築職人

屬豬的李靜敏，出身眷村家庭，中國技術學院建築工程科畢業，曾在台北建築事務所上班。而後返回桃園，開個人工作室，等到基礎壯大後，他乘勝追擊，正式開公司，迄今已18年。

初生之犢果然不怕虎，李靜敏在競爭激烈的北台灣建築界，一步一腳印，擠出了名號。

在我們抵達位於桃園青埔的「襲人美術館」時，李靜敏正忙著在B1的辦公空間開會，忙完後他立即上樓跟大家打招呼。

中等身材，一臉俊秀，比實際年齡年輕許多，帶著濃濃的文青氣息，像是2、30年代喜歡舞文弄墨，推動時潮的有為東方青年。

不像一般捧著歐美名校高學歷的海龜派建築師，趾高氣昂，夾雜著滿口外文與專業名詞，李靜敏謙遜有禮，很明顯是走東洋路線。他仰慕日本文化，以安藤忠雄為師，作品偏重清水模的素雅簡約，禪意十足。

近十幾年間，李靜敏經常到日本遊學，甚至跟隨日本建築職人工作，像古代修行人，找一個武功高強的哲人，拜師學藝，也領悟人生。

果然，年紀輕輕，他已學得一身好品味，以及東洋式氣質，同時對於日本文化中的堅持、精準、低調與謙卑，心領神會，並逐一化為行動。

李靜敏說，他從小希望有個寬敞舒適的家，愛旅行的他，有回走訪日本京都鄉下社區美術館，深受感動，原來那個社區美術館出入的人都是在地人，有小農、藝術家、老師、退休公務員，他們喜歡穿梭在美術館裡，把美術館當作後花園，互動平台，藉以品味人生，生平衡自己。

當時他深深被眼前的景象所感動，也因此不斷捫心自問，倘若有一天，有能力做一件事，或者成立一家公司，他最想付諸行動的是蓋一棟可以用藝術和社區居民結縁的美術館，最後真的和美術館一起過生活。

這樣的夢想，對李靜敏來說，如影隨形，他急於落實這樣的夢想，讓現代人可以把工作、飲食、季節、職人和藝術，以及生命當中的悲苦喜樂、愛恨情愁，都裝進清水模建築裡，因此，人家都說，看「襲園」房子，彷彿窺探一個人生。

李靜敏念茲在茲的是希望把「襲園」當作夢想家的舞台，傳承者播灑夢想種子的園地，而且，家家都可以是美術館，人人都是藝術家。

又，根據襲園出版品《找到家的好感覺》，對李靜敏作了更深刻的記載：

他，熱愛極限運動，也是登山的好手，連帶家𥚃養的鬥犬，也在主人身邊，耳濡目染之餘，成為飛毛腿一員。

他，經常一人、一狗，在群山峻嶺中留連忘返，抒壓健身，也覓尋大自然的智慧。

他，勤奮好學，多才多藝，除了爬山涉水，浸淫山野之外，還寫了一手好字，舉凡閱讀、茶道、花道、收藏、旅行。他，興緻高昂，忙中抽空，空中補忙，環環相扣，也自得其樂。

因此，他，在閲讀中看旅行，增廣見聞，他，更在旅行中深度體驗，敏銳新知，接受鑑定課程，瀏覽茶道，增強環境品味、深化設計內涵。

對於大自然的孺慕之情，反應在他的設計觀，在垂直水平的軸線變化中，散著愉悅的陽光、空氣與水；間或穿梭著藝術與人文的佈局，來震撼感官視覺，解放身心靈。

所以，他相信，空間不是一個美麗的表象盒子，應該是被用的，能為身體健康作出貢獻的，能凝聚家人情感力量的。

社區美術館化 藝術推廣藏生活

目前襲園美術館除了桃園青埔館之外，在日本還有襲園美術館京都分館。只是，漂亮的建築，就可以叫做「美術館」嗎！？

傳統的印象中，美術館是指保存、展示藝術作品的設施，通常是以視覺藝術為中心，最常見的展示品是繪畫，但雕塑、攝影作品、插畫、裝置藝術，以及工藝美術作品也可能會被展示。

而美術館主要的目的是提供展示空間，但有時也會用作舉辦其他類型的藝術活動，例如音樂會或詩歌朗誦會等。此外美術館通常也兼具推廣與文化相關的教育、研究等功能。

但是翻遍襲園的介紹目錄，走遍襲園內部空間，叫美術館實在太輕率。可以確定的是，襲園美術館，並非一般近、現、當代美術館。縱使，字面相同，但內涵天壤有別。

倘若，勉強的歸類，只能叫社區美術館。

首先，為什麼叫襲園，根據李靜敏的說法，是指傳承者夢想種子的園地。

李靜敏描述，人行道與退縮綠帶上，種下了樹木，再過一甲子，大樹會見證生命的奇蹟與世代的交替。

身為設計者，他們創造了空間，卻也預留伏筆給時間，讓時間得以拉出一個軸線。透過時間，可以成就那個美好，而襲園就是想要成為那樣的存在。

「建一棵房子，似看見人生」，原來，李靜敏急著透過建築，創造一個屬於夢想家的舞台。

他解釋，打從一開始，襲園就定義為一間美術館。而李靜敏想像中的美術館，是職人、小農、孩子、老人家等社區型美術館，是眾多人的舞台，承載著生活以及藝術的地方。

李靜敏更觀察了前去參觀襲園者，會有不同的觀看方式。例如，年幼的孩子，到了襲園，可以自在隨坐隨臥，他們可以盡情探索，隨遇而安，才是人的本性。空間裡的每一個高度，都有不同的景色，即便是孩子，也能保有他們自己的視野。

他們想要的，是用自然建築的態度，以及跨越世代的角度，來守護該基地。該建築，是全新的，但骨子裡卻都是充滿歲月的老東西，以及呈現本來樣貌的素材。

他再次重申，現代人應該和美術館一起過生活，而且，家家都是美術館，人人都是藝術家。只是，襲園沒有把藝術與工藝作切割，純美術與社區畫人錯置，呈現水平參差的情況。

例如，日本書道藝術家若杉叡弘（Malaya Wakasugi）曾到襲園，親筆寫下「風動之書」四個字，試圖與襲園的「山影隨形」在精神上相呼應，禪心韜意，盡在其中。

廣邀生活藝術家 提升家居品味

由於強烈人人可以是藝術家，襲園出現許多創意公仔。例如，來自雲林的吳衍震（1966-）打著肉片男孩的奇幻旅行，人造天堂，巧趣無邊。

京都的工藝之美，辻徹（Toru Tsuji）八木隆裕（Takahiro Yagi）以及松林佑典（Yusuke Matsubayashi）都帶著他們的作品，在襲園作分享，以藝會友，國際文化交流意涵重。

李靜敏說，藝術是最寶貴的資產，可以擺脫世間所有羈絆，是精神上的。

這樣的信念之下，是不是純藝術，就不是那麼重要，就像取名為「襲園美術館」一樣，只要能增添個人與社區的幸福愉悅感，誰又奈得了何！？

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)