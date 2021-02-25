泰國外交部今天證實緬甸軍政府外長溫蒙倫昨天在曼谷和泰國外長董恩會晤，溫蒙倫、董恩和印尼外長勒特諾也進行了非正式三方會談，泰國希望緬甸局勢能找到和平解決方案。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市大批民眾走上街頭抗議，軍警和民眾衝突越演越烈，目前已經有4人在衝突中喪生。

昨天有多家媒體報導，緬甸軍政府指定的新任外交部長溫蒙倫（Wunn Maung Lwin）昨天訪問泰國和外長董恩（Don Pramudwinai），討論緬甸目前政治局勢。除了泰緬雙方外長會談，溫蒙倫、董恩以及印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）也在曼谷舉行了三方會談。不過泰國官方昨天不願證實這些消息。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）今天早上在外交部的例行記者會中證實昨天溫蒙倫昨天和董恩進行了雙邊會談，泰緬做為互相接壤的國家，雙方交換了關於移工、2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情控制以及區域和平的議題。

塔尼表示，對於緬甸局勢，泰國希望有和平解決的方案，且符合緬甸人民的利益；泰國做為緬甸的鄰邦和朋友，願意和緬甸密切合作，找到雙方的共同利益。

塔尼也證實了董恩、溫蒙倫和勒特諾進行了三方會談，這是基於東協中心的原則舉行的會談。對於記者提問會中是否有討論到緬甸重新舉行選舉的議題，塔尼並未正面答覆，他強調，這是非正式的會晤，三位外長同意未來東協外長仍會繼續以非正式的方式討論緬甸局勢。

勒特諾（Retno Marsudi）原定今天訪問緬甸，但傳出印尼政府提議東協派遣監督團隊，確保軍方召開「公平且有包容性的選舉」，此消息引起緬甸民主派人士的不滿，認為勒特諾的訪問「相當於承認軍政府」。勒特諾因此臨時取消前往緬甸行程，昨天在曼谷和董恩以及溫蒙倫進行三方會晤。（編輯：高照芬）1100225

(中央社)