黃昭善書法個展，即日起至3月5日，在明道大學圖書館1樓展出，包括自創的「召羊體」。(吳建輝攝)

黃昭善(1排右3)班導師邱敏文(1排右2)表示，黃昭善努力不懈的求學精神，都大大的鼓舞同班的年輕同學，也希望他以後年年都能開個展。(吳建輝攝)

彰化明道大學中國文學學系，82歲四年級生黃昭善熱愛書法，4年前為了讓自己對書法能有更深一層的感受，毅然決然踏入明道大學就讀，經過4年的洗禮，如今他習得字體包括，行書、楷書、隸書、佛教經文，甚至自創字體，如今他在畢業前夕首辦書法個展，歡迎民眾到明道大學，一同感受黃昭善筆尖下不凡的人生。

來自雲林的黃昭善，上課必須從雲林搭火車到田中，再搭接駁車到埤頭上學，他說剛學習書法時寫得並不好，常常跟不上其他同學的腳步，心情低落曾想過放棄，但在因緣際會下接觸「小篆」後，意外找到自己強項，成為自己堅持下去的力量。

黃昭善表示，要特別感謝大一時的書法老師林俊臣，提點他寫法技巧，這次共展出62件作品，包括自創的「召羊體」，是以自己的名字「昭善」兩字分別拆半命名，原本大四上學期就要舉辦，但因疫情關係延期，如今終能在畢業前展出作品，他感到相當興奮。

國學研究中心羅文玲老師說，黃昭善大三時因心血管問題身體出現狀況，他女兒希望他能放棄學業，但黃昭善堅持要完成，大學4年的時間幾乎沒有缺課，總是坐在第一排認真聽講，上課還會特別準備咖啡給老師，絕對是現在學生求學態度與尊師重道的最佳典範。

黃昭善班導師邱敏文表示，明道大學中文系書法是必修課，一入學黃昭善就訂定好學習目標，到大四成功舉辦個人書法展，除了書法、茶道、人文藝術等，也都相當認真，其努力不懈的求學精神，都大大的鼓舞同班的年輕同學，也希望他以後年年都能開個展。

(中時 )