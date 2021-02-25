成本持高，瓶級聚酯切片報價勁揚；因歐美和南美的需求增溫，而亞洲廠商多缺乏貨物以供出口，在上游強勁市況的推動下，亞洲地區纖維級聚酯切片周漲逾8%，分別至990美元/噸FOB東北亞和1045美元/噸FOB東南亞，創19個月來的高價。

據了解，中國現貨市場供應匱乏，加上夏季市場旺季來臨前，全球下游廠家和貿易商提前購貨，故同步支撐現貨價格；市場人士表示，鑒於3月韓國可供出口的瓶級切片不足，市場報價可能漲逾1100美元/噸FOB。(商品行情網)

(時報資訊)