渣打銀行周四宣布恢復派息以及回購計畫，並重申長期獲利目標；顯示該銀行在公布年度獲利減少逾半之際，仍有信心從新冠衝擊中復甦。

然而渣打銀行指出，由於今年上半全球刪減利率的影響，2021年的總收入可能與去年相仿。

該英國銀行主要收入來自於亞洲，表示將透過每股9美分股息以及2.54億美元回購計畫，將資金返還給投資人，總支付的金額將為英國央行允許的最高上限。英國央行在去年暫停了銀行的股息支付和銀行回購計畫，以增加銀行抵禦壞帳的資金緩衝。

渣打還表示，到2023年，關鍵的獲利指標、有形普通股權益回報率(ROTE)將從目前的3%爬升到7%，如果利率較早地回復到正常水準，則有更好期望。渣打表示，以今年初期的表現水準，有信心業務步入軌道，預計2022年起，收入的年成長率將重回5%至7%的水準。長期展望為逐漸提高全年每股派息。

由於新冠疫情造成信貸損失增加，渣打2020年稅前利潤跌56.56%，來到16.13億美元，未達分析師的18.5億美元預期，亦低於前一年的37.1億美元。2020年法定經營收入為147億美元，年減4.3%，按固定匯率計算為減少2%。

信貸損失倍增，來到23億美元，渣打表示，該費用有三分之二在上半年計入。

然而與歐美銀行同業相同，渣打的投資銀行業務強勁；2020年與疫情相關的市場高波動性，推進了幾近瘋狂的交易。來自金融市場部門的收入增加了18%，其中來自於利率相關產品的交易收入，更大增53%。

(時報資訊)