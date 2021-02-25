新竹燈會因疫情取消，許多人苦無地方過節，新竹SOGO特別打造超美花燈區，還將日本商店街搬進百貨公司，讓民眾偽出國秒到日本慶元宵兼遊日本。

新竹民眾最愛的日本展25日熱鬧登場，此次邀請超過30家廠商參展，一同打造原汁原味的日本商店街，有最道地的美食、精湛工藝品等，一解民眾想出國遊日本的心。

民眾最愛的新竹SOGO日本展25日熱鬧登場，此次邀請超過30家廠商參展，一同打造原汁原味的日本商店街，一解民眾想出國遊日本的心。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

今年元宵節新竹SOGO募集近200顆彩繪燈籠，在6樓椰林廣場打造超美花燈區，並規畫數位猜燈謎的活動，猜對答案還有機會抽中「開蘭行旅雙人住宿券」。

日本特展部分，有溫泉別府持續30年最受歡迎的「安藤亭」首度來到新竹，用鐵板現點現炒的「安藤炒麵」是大分當地人氣第1的美食，現在不用坐飛機就吃的到。

初次在新竹登場的「鶴一家拉麵」是來自神奈川橫濱的拉麵店，在當地深受上班族和學生歡迎，其使用日本空運來台的大骨熬製的濃郁湯頭，喜愛橫濱系拉麵的拉麵老饕千萬不能錯過。

歷年最受饕客們喜愛的道地小吃也在此次特展強勢回歸，「浪花永吉堂」推出現烤糰子、各式大福等超人氣日式甜點，想念日本美食的朋友，不用再等疫情結束，不出國也可以大飽口福。

此次展覽中不僅有讓人秒到日本的道地美食，還有出自職人之手的精湛工藝品，初次登場的「土山炭製作所」推出超人氣商品「寵物備長炭」，造型精緻又兼具除溼、淨化空氣等功能。

「ONE BOX」推出大朋友小朋友都為之瘋狂的鬼滅之刃盒玩、扭蛋，還有多種動漫主題商品，歡迎動漫迷們一同來尋寶。

為了完美呈現日本風情，業者特別邀請在日本學習三味線10年以上的「志甫一成」老師到館內演出，用日本傳統樂器「三味線」演奏時下最夯的動漫歌曲，表演將在2月27日下午2點於3樓精彩登場。

除了精彩表演，3月1日還有最具日本特色的「小小相撲比賽」；一開放報名就秒殺的「小小顧服體驗營」也會在3月6日、3月7日回歸，為期11天的日本展，期間精采表演不間斷，大新竹地區的朋友們千萬不要錯過了。

(中時 )