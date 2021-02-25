大甲高中今年共有6個單科滿級分，家長會會長張家榮代表家長致贈獎學金。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中今年大學學測共有6個單科滿級分，學生呂逸杰平常十分關心社會議題，經常使用通訊軟體及網路了解國內外時事，進而認識馬來西亞司法官，兩人透過英文密切交流，呂逸杰英文因而能力大幅提升，在今年大學學測拿下英文及社會雙科滿級分，台師大英語文系或歷史系是理想科系。

呂逸杰高中入學成績3A2B，在單親家庭中成長，因媽媽從事護理師工作，需配合醫院輪班，與媽媽常碰不到面，貼心的他為了不讓媽媽擔心，做好時間規劃及自我管理。

呂逸杰最感興趣的科目是英文及社會，且對時事及社會議題非常關心，經常使用通訊軟體及網路了解國內外時事，偶然機會認識在馬來西亞司法單位任職的法官，因興趣相投，兩人開始密切使用網路連繫，大幅提升英文能力，在學測拿下英文及社會雙科滿級分，第一志願是進入台師大英語文系或歷史系。

另一位郭育佑同學，國中時期個性叛逆，常與其他同學結黨，甚至被封為國中賓拉登，他進入大甲高中後受到師長及同學鼓勵，將重心放在學業上，用靈活及重理解方式學習數學，在號稱近十年最難學測數學科中，拿下15級分滿級分。

國文滿級分羅翊綾最想就讀中國醫大的藥學系，認為醫藥的研發對人類抵抗疾病很有幫助；另位國文滿級分梁雅茹熱愛看推理小學，有一顆樂於助人的心，想念的科系是輔導或心理學系；英文滿級分的郭芷妍很享受學習英文的過程，理想的志願是中央大學英語文系。

大甲高中今年共有6個單科滿級分，家長會張家榮會長也代表家長致贈獎學金給滿級分的同學，嘉許學生優異表現，也鼓勵學生未來求學及生涯發展能再接再厲。

大甲高中校長蕭建華表示，今年學校學測成績表現亮眼有6個單科滿級分，國、英、數、社會都有滿級分同學，其中呂逸杰發揮自律及自主管理，英文及社會都15級分非常優異；而郭育佑改變學習心態更專注於思考，數學考出15級分，就讀社區學校可以有更多時間念書的好表現，也是大甲高中｢把每個孩子帶上來｣的學校願景最佳寫照。

蕭建華指出，大甲高中供地方學子安心就學且充滿關環的優質環境，近期要全力協助同學應對大學繁星及申請入學，感謝師長們的用心付出協助成就每一位學生。

(中時 )