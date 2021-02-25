受到逆溫導致雲層高度下降至僅75公尺，空汙擴散不易，加上環境風場為東風造成渦流現象，今天中部以北空品不佳，台北市已經看不到101了，環保署預報指出，北部、竹苗、中部空品區恐亮出紅色警戒、對所有族群不健康。

依監測資料及氣象局資料顯示，今天環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；桃竹苗沿海地區受背風渦旋影響，污染物濃度易上升；北部、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區於清晨及夜間易有霧影響能見度。

環保署指出，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級；北部、竹苗、中部空品區為「紅色警示」等級。

環保署監資處副處長蘇國澤表示，本月20日至今天為止，台灣整體環境風場偏東風狀態，風速偏弱，再加上今天低雲大概距離低表僅有70公尺左右，造成逆溫、垂直擴散不易，而今天再吹東風，造成渦流，把南部的汙染物往北部帶，造成桃竹苗一帶空氣品質都是紅色警戒。

蘇國澤說，預估此波空汙要到明天傍晚、後天東北季風增強後才會改善。

(中時 )