富邦悍將今與27歲的旅美球員江少慶簽訂自行培訓合約，並自3月起邀請江少慶加入球隊訓練。富邦悍將領隊蔡承儒表示，很高興江少慶願意加入今年的選秀會，雙方對於加盟合約也已有共識，希望下半季能夠順利邀請少慶加盟，幫助富邦提升先發戰力。

1993年生的江少慶出生於花蓮縣，就讀文化大學時期以優秀的投球能力受到國外球團青睞，2011年加入美國職棒克里夫蘭印地安人隊新人聯盟，累積九年的旅美生涯，最高層級達到3A。2019年返台參加世界12強棒球賽，獲得時任中華隊總教練洪一中的信任，與捕手張進德共同面對強敵波多黎各，江少慶主投6局僅失1分，以優質先發的成績為中華隊拿下該年首勝。

江少慶透過經紀公司表示，即使目前仍有不少國外球隊邀請加盟，但因富邦球團從去年底就一直展現高度誠意，同時提供了相當不錯的合約條件，因此決定參加今年中華職棒選秀會並成為富邦悍將的一員。接下來我會努力調整，希望在選秀後能夠盡快在一軍登板投球。

富邦球團表示，在自行培訓階段將先協助江少慶進行調整訓練為主，並視情況安排二軍賽事或其他自辦賽下場實戰，期盼下半季能夠正式邀請江少慶加盟，與悍將陣中過往的中華隊戰友發揮良好默契，共同為富邦悍將奪下隊史首座冠軍。

(中時 )