北市自助餐廳起火 老闆娘稱煎蛋忘關火 15:152021/02/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市1家自助餐下午發生火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消25日下午獲報，長安西路某家自助餐廳，1樓起火冒煙，消防人員到場後緊急將火勢撲滅，所幸當時已過用餐時段，大樓住戶也及時疏散無人受傷。 消防局下午2時10分獲報，長安西路1家餐廳疑生火災，警消到場時發現火勢不大，只有濃煙陣陣竄出，立刻將它撲滅，清點現場無人受傷。 人也在屋內的郭姓女老闆表示，火災原因可能是她剛才在做煎蛋，一時疏失忘記看火，導致起火延燒，向警消頻頻致歉，表示以前一定會好好注意。 台北君悅「宿饗精彩」專案 訂房送三千餐飲金 狂灑3000元餐飲金 台北君悅衝住房出狠招 (中時 ) #自助餐廳 #火起 #煎蛋 #獲報 #長安西路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北刑大逮酒店藥頭 起獲安毒、毒咖啡包 12:202021/02/24 社會 竹縣竹北市等4鄉鎮市 元宵活動加強防疫 15:062021/02/23 生活 船長陳火盛擺脫運輸一級毒品重罪 關鍵理由曝光 11:492021/02/25 社會 冤獄2966天 東港船長陳火盛甩運毒污名獲判無罪 10:152021/02/25 社會 獨》航母級美食戰艦大船入港 高雄朕豪酒店餐飲豐儉由人 10:012021/02/25 生活 南警全面防火併 不容黑幫動私刑 04:102021/02/25 焦點要聞 歐王伴伴爐 台灣製造、品質有保障 04:102021/02/24 產業．科技 美軍新手槍M17意外走火 立即向德國原廠求償1000萬美元 23:022021/02/22 軍事 看準商辦超火熱！地產財經名人接力開講，「新潤A＋商務中心」教你小資金變大租金 12:002021/02/24 房市新訊 彰化空品又紅爆 中火降載1600MW 11:542021/02/25 生活 從不哄老婆！吵架不認錯只顧面子 3星座男婚後秒變臉 18:532021/02/24 運勢 社會熱門新聞 台大宅王狠殺女友 手段凶殘判處無期徒刑定讞 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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