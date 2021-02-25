北市警消25日下午獲報，長安西路某家自助餐廳，1樓起火冒煙，消防人員到場後緊急將火勢撲滅，所幸當時已過用餐時段，大樓住戶也及時疏散無人受傷。

消防局下午2時10分獲報，長安西路1家餐廳疑生火災，警消到場時發現火勢不大，只有濃煙陣陣竄出，立刻將它撲滅，清點現場無人受傷。

人也在屋內的郭姓女老闆表示，火災原因可能是她剛才在做煎蛋，一時疏失忘記看火，導致起火延燒，向警消頻頻致歉，表示以前一定會好好注意。

(中時 )