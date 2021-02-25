元宵節是農曆新年的第一個月圓之夜，是祭月、賞月的日子，也象徵著春天的到來，這是傳統新春定義的最後1天。傳統元宵節的習俗包括猜燈謎、提花燈等活動，歡慶元宵小過年。
交通部觀光局今年台灣燈會，花燈女王林佳葦老師設計了「活力牛」，除了可以提，還可以變身「牛角帽」。在拿到實體小提燈前，來IG試戴一下吧～
因為疫情的關係，台灣燈會改變形式，但是特效框打破疆界，以IG、FB特效呈現，讓國際社會也能用不同的管道參與台灣燈會，一起來玩！
2月26日是農曆元月15「元宵節」，也是三官大帝的天官大帝的誕辰。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，元宵節當天有12項禁忌需要注意，包括避免剪髮、避免看醫生、最好不要借錢給別人、不可說髒話或爆粗口等。
▶️IG特效框：https://www.instagram.com/ar/716896575899411
眨單眼牛會回頭、嘴巴張開會唱歌。(哞shi 哞shi好洗腦)
▶️FB擴增實境：https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/243702840429603/
把活力牛放在身邊拍張照吧！
(中時 )
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