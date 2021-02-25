新北市土城區永豐路384號位在山坡地上，但長年被地主堆積大量建材，甚至被鐵皮路障包圍，原本窄小的道路剩下一半的寬度，使周邊住戶出入困難，抱怨影響行車安全。新北市議員林銘仁近日會勘指，該地主曾提出告訴，要求市府返還土地，去年9月間敗訴，卻遲未要求地主撤離，質疑相關單位行政怠惰。新北市養工處表示，已公告要求地主7日內搬遷，否則將強制拆除。

「判決已逾5個月，卻未執行公權力，讓地主橫行，有意外誰負責？」林銘仁表示，該地主在永豐路有棟違章建築，建築拆除後東西就擱置在路上，從2019年間堆放至今都沒有人來清理，道路寬度少了一半，又位在斜坡路段，長期阻礙通行安全，雖然地主曾提出告訴，要求返還土地，但法院判敗訴已5個月，尚未有公權力介入，質疑市府放任未處理，有行政怠惰問題。

土城區公所表示，土城區永豐路384號屬於私人土地，當初設置道路時未徵收，該地主後來取得土地，認為權益受損想討回土地，提出告訴要求返還，但法官認為此地已是既有道路，因此判處他敗訴，地主也未繼續上訴；由於土地仍屬私人地，公所一直有與地主溝通，希望以勸說的方式，要求改善，目前已請土城分局公告，要求地主7日拆遷。

養工處表示，路障排除有固定流程，當初地主提告訴時還無法確定法律責任，因此只得暫時讓地主擱置物品，且地主也未佔滿道路所有空間，仍有開放部分車道供民眾通行，且該道路當年也未經徵收，地主本來就比較吃虧，但判決下來後，已給地主充分時間搬離，若7日後地主未自行拆除，拆除隊、清潔隊便會再隔周強制清除。

(中時 )