儘可能先不漲保費！由於準備金快速消耗，金管會本月發函，從4月1日起各產險公司承保強制車險，要從每張保單的業務費用中提存30元作為特別準備金，年底強制車險若有虧損，先以此特別準備金先沖抵，最後再動用賠款準備金。

保險局表示，全台逾2千萬張有效保單的強制車險，是政策性保險，產險公司收取的「純保費」必須無盈無虧，有多的純保費就增提特別準備金，若當年虧損，就以準備金來沖抵，這部分不能當成獲利認列；但保單還收取作業、理賠等成本，作為各保險公司提供服務的補貼。

但這幾年來，強制車險尤其是機車部分，年年損失率超過100％，甚至逼近140％，也就是收100元純保費，賠出去140元，一年要「寅吃卯糧」般額外消耗強制車險準備金6~10億元以上，讓準備金水位年年下降，逼近要被迫漲保費的警戒水位。

但考量到機車族多為小資族，保險局希望「能撐儘量撐」，儘可能先不要調高保費，在與產險業者討論多時，最後請產險公司「犧牲小我」，將從發行電子保險證及郵寄省下來的作業費，每張保單提存30元作為特別準備金，一年約可多提逾6億元，先用來沖抵賠款損失，不夠的再從準備金池中提取，希望能延後漲保費的時間。

強制車險在1998年上路，從最初的120萬元保額，經多次拉高，在2012年時將死亡保障由160萬元拉高到200萬元，醫療部分維持20萬元，且多年來除了增加酒駕肇事加費規定外，都未調高過保費，機車部分輕型一年424元，重型一年保費658元，一般自小客車一年保費則依性別、投保及肇事紀錄等，約在1,000~2,000多元之間。

依據保發中心統計，2019年機車強制險有近1,160萬張有效保單，一年純保費近53億元，但理賠分攤金額近72億元，損失率136％，汽車有效保單812萬件，純保費逾76億元，2019年賠款分攤金額近72億元，損失率約近95％，兩者合計後損失率近112％，2019年強制車險賠款分攤金額比純保費多出15億元，即是損失狀態。

若依一般保險經營，必須反應在保費上，則保費漲幅將相當驚人，保險局決定先將能省下的費用，先用來作特別準備金，在討論可依循的法規及說服產險業者上就花了一定時間，最後才在今年初拍板，自4月1日起，產險業者每一張強制車險保單，都要多提30元出來作特別準備金。

(工商 )