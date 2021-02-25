林口青春嶺一帶長期有臭味煙霧瀰漫，環保局接獲民眾投訴，數年前鎖定可疑工廠，該工廠囂張反監控，更曾以違法侵入住宅名義阻撓稽查，環保局佈線8年，24日在空拍及科技執法下，逮獲該工廠非法融化鋁錠鑄造製作事實，依法告發2000萬元以下罰單，後續擴大查辦並不排除強制拆除。

環保局表示，民眾反應林口青春嶺一帶常瀰漫臭味和煙霧，然而空氣污染擴散快速，稽查員多次到場時已無異狀，難以追查污染源，鎖定的違章工廠警覺性高，不僅反監控躲避稽查，更以違法侵入住宅名義阻撓稽查。

環保局為打擊並追查污染源，遂於工廠附近布置相關監控設備，以追查可疑污染源(環保局提供／戴上容新北傳真)

環保局運用空拍及熱顯像儀等科技執法下，逮獲一從事融化鋁錠鑄造的非法鑄造工廠(環保局提供／戴上容新北傳真)

環保局指出，稽查人員8年間在工廠附近布置監視器、空拍機及空氣盒子等科技設備觀察，確認位於泰山區大科路70-9號的違章工廠為可疑污染源，逐漸掌握該工廠作業時間及製程內容。

稽查人員24日下午於監控設備發現近期頻繁有車輛載貨物進出，於是兵分三路，後方發現廠內機器運作中，另一群稽查人員機警地從水碓窠溪溯溪谷拍攝作業及空污情形，最後由稽查人員從前門進場正面稽查。

狡猾業者在稽查人員進廠同時關閉熔爐，過程全遭完整錄下，且熱顯像儀量測熔爐溫度有280度餘溫明顯剛剛關閉，童姓業者見大事不妙開始扯謊，稱是從事鈑金作業，然而確證鑿鑿，業者才直言不諱。

童姓業者表示，工廠從事鑄造作業，內容為鋁錠經熔爐溶化，放入模具打造成工藝品，並也知悉未領有工廠登記及固定污染源許可證，有明顯空氣污染情事，後續配合環保局規定立即停工外，將另尋他場地生產，避免汙染環境。

環保局表示，該工廠依違反空氣污染防制法第24條第1、2項及第63條告發，最高可2000萬元以下罰鍰，並令立即停工，目前已移送市府公安小組擴大查辦，並不排除強制拆除，另該工廠違規屬無許可作業，該廠若要營業，必須設置於工業區取得各項許可才能運作。

(中時 )