由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(25)日宣布，擁有堅強戰力、可愛外表的Q市守護者「守門犬俠」將於 3 月 1 日起限時亮相。官方團隊為慶祝強力戰將「守門犬俠」初次降臨，特別推出「守門犬俠」拼圖大作戰、限時登錄、招募回饋、角色試煉等多重專屬限時活動！除此之外，更趁勝追擊公開「守門犬俠 警察制服」帥氣時裝團購活動，元宵節假期《一拳超人：最強之男》將用誠意滿滿活動填滿玩家連假時光， 3 月 1 日與「守門犬俠」相約一起展開一場全新冒險旅程！

《一拳超人：最強之男》繁中版「守門犬俠 警察制服」帥氣時裝團購 3 月 3 日首度開啟！

《一拳超人：最強之男》繁中版 Q市守護者「守門犬俠」拼圖大作戰活動 2 月 25 日即刻展開！

《一拳超人：最強之男》Q市的守護者「守門犬俠」萌翻亮相！全新熱血技能首度公開！

S級英雄 Q市守護者 守門犬俠

聲優：上田祐司

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：橫排攻擊、能量封鎖、己方激勵

技能：

普攻：警犬飛撲。對單體目標造成150%攻擊傷害，並回復30%生命上限的生命值。

絕技：閃亂衝擊。對整排目標5連擊造成守門犬俠25%生命值上限傷害，並使敵人陷入「恐慌」(封鎖2點能量1回合，同效果存在時按最高值生效)。

被動：極．犬式格鬥。戰鬥開始前守門犬俠「激勵」我方(回合開始額外獲得2點能量持續2回合)。自身及所在列隊友生命值上限提高25%持續5回合。受到致命傷害後，會以自身最大生命的25%復活(至多2次)。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 守門犬俠」限時招募期間限定活動情報初登場！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.02.28 05:00 - 2021.03.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

【活動2】「S級英雄 守門犬俠」限時招募

活動時間：2021.03.01 05:00 - 2021.03.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 守門犬俠。

【活動3】「S級英雄 守門犬俠」限時招募回饋

活動時間：2021.03.01 05:00 - 2021.03.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動4】「S級英雄 守門犬俠」角色試煉

活動時間：2021.03.01 05:00 - 2021.03.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 守門犬俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動5】「S級英雄 守門犬俠」角色試煉

活動時間：2021.03.01 05:00 - 2021.03.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 守門犬俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動6】「S級英雄 守門犬俠 警察制服」時裝限時團購

活動時間：2021.03.03 05:00 - 2021.03.17 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購「守門犬俠」最新時裝-警察制服(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

《一拳超人：最強之男》「Q市的守護者 守門犬俠」限時招募期間限定活動 3 月 1 日可愛登場！

(科技)